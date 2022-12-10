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敗選檢討首次開會　鄭文燦邀地方黨部主委出席：盼黨務更貼近民意

▲▼新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會、桃園市長鄭文燦致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭文燦今邀集地方黨部主委舉行首次敗選檢討會議 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一大選檢討會議9日由檢討小組召集人鄭文燦邀集各縣市黨部主委，共同就本次選舉過程中的各項觀察及問題，仔細聆聽各項建議、深刻檢討各種缺失，彙整出未來黨務、選務及執政方向的具體建言。

鄭文燦表示，本次的檢討會議中，地方黨部幾乎全數出席、暢所欲言。主委的檢討報告，除了書面檢討報告之外，針對執政成果、議題攻防、網路訊息、輔選策略、選區經營及提名過程等多方面的議題，都提供非常具體的建議。

鄭文燦說，這讓我們深刻反省，因為各種不同因素的綜合影響，導致過去較為支持民進黨的選民，在投票意願、傾向和候選人選擇上有所變化，包括投票率的下降，讓民進黨所提名的縣市長候選人整體的得票數不理想。

鄭文燦強調，這些來自地方黨部的寶貴意見，都是民進黨未來在政策落實、基層經營、候選人提名時機等面向最好的參考。

鄭文燦表示，中央黨部各部門在最短的時間內，已經提交了這次輔選的書面檢討報告。今天各縣市黨部主委的建言，全國一致的共同問題會彙整釐清、檢討原因，縣市個別問題會再深入討論，找出癥結。今天所邀請的地方黨部主委，幾乎都親自出席，對於蒐集第一線的輔選意見與問題有很大的助益。

鄭文燦說，這只是第一場的檢討會議，接下來檢討小組會針對輔選團隊、社會力領域持續進行座談，也會與不同的社會群體進行對話，廣納各種不同的意見，期盼能讓執政團隊與未來的黨務改革發展，更貼近地方，也更符合民意。

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