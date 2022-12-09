王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

▲台北市議員王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德8日宣布投入民進黨主席選舉，賴清德也致電行政院長蘇貞昌請益，蘇則提醒「有利有弊，要深思。」對此，北市議員王世堅9日受訪時反嗆，「蘇貞昌賴著不走全是弊！」王表示，蘇貞昌現在該做的很清楚，就是4個字，「下台負責！就是這麼簡單！你還吱吱喳喳什麼呢？」

王世堅批評，蘇貞昌說賴清德當黨主席有利有弊？「蘇貞昌賴著不走全是弊！」王表示，賴清德因為蘇貞昌賴著不走，不得不在這時候親自出馬，以他清新、改革、正直的形象，補足蘇貞昌不下台的缺憾。

王世堅指出，蘇貞昌要想清楚，不要把簡單的事複雜化，現在社會要求就是責任政治，蘇貞昌現在該做的很清楚，就是四個字，「下台負責！就是這麼簡單！你還吱吱喳喳什麼呢？」

對於蘇揆去留問題，王世堅表示，蘇貞昌現在走是功成身退、留名青史，但若不走，留下惡名、四面楚歌，造成賴清德跟民進黨要振衰起弊、改革向前的最大障礙。

王世堅指出，蘇貞昌這麼多年來沒功勞也有苦勞，但為國家做事應該是只問過不居功，謙卑、謙卑、再謙卑的最重要意義跟精神，「你還是我們創黨元老，天哪！連這點也搞不清楚，希望蘇貞昌聽得下去勸。」

王世堅表示，兩周前開完票蘇貞昌就該做的事，應該瀟灑的揮揮手，不帶走一片雲彩，順便帶走那根撞球棒（桿）。

對於媒體詢問，蘇貞昌留任閣揆位置是否要牽制賴清德？王世堅回應，他可能沒想這麼多，只是想賴在這個位置上，不清楚他是不是還有未盡之業，坊間很多揣測，希望這些揣測都不是事實，對國家社會的改革而言，現在最大的障礙就是蘇院長。

王世堅指出，歷史坊間有小故事「周處除三害」，周處除掉山上的惡虎、水裡的蛟龍，最後問鄉親們還要做什麼，「鄉親們說再來就是你這個惡霸，希望蘇院長聽得懂。」

