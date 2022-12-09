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南投市民代表投票日遭收押仍當選　檢察官提起當選無效之訴

▲南投市民代表當選人歐陽燦岳（右）涉嫌透過樁腳買票，遭檢方提起當選無效之訴，左為台北市長當選人蔣萬安。（圖／翻攝「歐陽燦岳」臉書）

▲南投市民代表當選人歐陽燦岳（右）涉嫌透過樁腳買票，遭檢方提起當選無效之訴，圖為2年前與時任立委暨台北市長當選人蔣萬安合影。（圖／翻攝「歐陽燦岳」臉書）

記者高堂堯／南投報導

南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽燦岳涉嫌於10月間，涉嫌交付簡姓樁腳1萬元賄款，再透過其以一票500元價碼買票，簡再將其中8500元轉交林姓選民等3人，歐陽燦岳在投票日當天遭拘提、羈押禁見。南投地檢署調查後，將歐陽燦岳、簡姓樁腳提起公訴，也對歐陽燦岳提起本屆9合1大選首起當選無效之訴。

檢方調查，歐陽燦岳為國民黨籍現任南投市市民代表，為圖當選而於10月14日至簡姓樁腳住處交付1萬元，請他向選民交付每人500元之賄賂；簡姓樁腳收取1萬元後，於10月21日候選人號次抽籤前某日，分別交付林姓選民等3人，計8500元，請求他們和其家人票投歐陽燦岳，3人收下賄款並答應。

南投地檢署檢察官張姿倩指揮南投縣刑警大隊、南投縣調查站、中機站、刑事局偵查第六大隊第一隊偵辦本案，於11月25日通知簡姓樁腳、林姓選民等人到場，查得歐陽燦岳涉有重嫌，旋即於隔天大選投票日11月26日拘提歐陽燦岳，訊後向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。

而當晚在南投市民代表第1選舉區7名候選人（4人當選）中，歐陽燦岳仍以1563票和12.42%得票率，吊車尾當選連任，等同還來不及慶祝就因涉賄遭關押；檢方指出經縝密查證，歐陽燦岳終坦承行賄犯行。

南投縣選舉委員會已於12月2日公告南投市第12屆市民代表選舉當選人名單，歐陽燦岳經公告當選；檢方依《公職人員選舉罷免法》規定，除對歐陽燦岳、簡姓樁腳提起公訴，也向南投地方法院提起當選無效之訴，以維選舉之公正，另受賄的林姓選民等3人因繳回犯罪所得，獲緩起訴處分。

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