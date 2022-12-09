賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德8日宣布投入民進黨主席選舉，不少綠營立委樂觀其成，立委許智傑9日表示，此次賴清德投入黨主席選戰將面臨3個挑戰，包含：如何檢討敗選、徹底改革、團結各派系等，「此時賴副總統接任黨主席是承擔重擔，2024民進黨沒有樂觀的本錢。」

許智傑指出，賴清德參選黨主席將面臨3個挑戰：外界都在觀察如何檢討敗選、徹底改革、團結各派系等，2024民進黨沒有樂觀的本錢，賴副總統接任黨主席是承擔重擔，「賴副總統心中都在為黨思考，怎麼做才是對民進黨最好的決定。」

對於擔任黨主席利弊，許智傑認為，擔任黨主席沒有什麼明顯的利，未來主席得承擔敗選檢討及各界批評，民進黨也不像國民黨一言堂，未來從區域立委、不分區、乃至於總統提名都要遵守黨內機制，並不是黨主席一人可以決定，總歸一句黨主席做不好會被罵、做得好不一定有掌聲。

對於外界擔心憲政問題，許智傑指出，翻開歷史國、民二黨都曾有總統沒兼任黨主席的時候，「蔡總統處理國政、賴副總統處理黨政，雙方默契十足，互相分工合作，我認為他們將是很好的組合。」

許智傑直言，未來挑戰還非常多，賴清德若順利當選，一定會勤走基層、謙卑檢討、贏回信任、才能延續2024民進黨政權。