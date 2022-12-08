陪獨居長輩走完人生旅程　金山賣菜嬤榮獲衛福部特殊貢獻獎

▲金山賣菜志工李王寶琴（右2）榮獲全國衛生福利志工特殊貢獻獎。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

南部有個賣菜阿嬤陳樹菊，新北市金山區也有個賣菜志工李王寶琴，近30年來在地方默默行善，為了助人，菜攤可以不顧，照顧獨居長輩直至往生，讓長輩臨終時感慨比自己的子女還孝順。她在日前榮獲衛生福利志工特殊貢獻獎，為全國獲此殊榮5人之1，她於7日將此殊榮獻與新北市長侯友宜，侯讚許她是志工表率，從年輕奉獻到當阿嬤。

今年75歲的李王寶琴，曾擔任過金山區的鄉民代表和調解委員，1995年時她看到當時金山衛生所人力不足，便號召姊妹們一起投入服務，成立志工隊幫門診的民眾，成為創隊隊長；後來又號召50多名姊妹，到金山區公所成立志工隊；2005年台大金山醫院的前身北海岸醫院成立後，她再度號召志工服務。

▲李王寶琴（右）翻閱服務的個案紀錄，社會局主秘黃逢明（左）笑說比社工的紀錄還細。

除了成立志工隊在公部門服務，李王寶琴也經常帶著志工，到獨居長輩或有弱小的家庭送物資、送菜關懷，而且將一些長期服務的個案，用筆記本一一記錄下來，她說服務的故事三天三夜也講不完。

社會局主任秘書黃逢明表示，20年前他初任北海岸社工，在金山老街有位獨居的長輩，除由社工提供各項社會福利服務外，並媒合李王寶琴志工隊進場關懷。1年多後長輩往生，在臨終前向寶琴說自己雖然有多名子女，但都沒在身邊，感謝她在人生最後旅程的陪伴，聽了讓人動容。

▲中和區公所榮獲全國績優志工團隊獎，由區長賴俊達（第2排右3）帶領志工獻獎。

另外，中和區公所志工團隊在全國2萬多個志工團隊中脫穎而出，榮獲全國績優志工團隊志願服務隊，也由區長賴俊達帶領志工獻獎。該團隊於1985年成立，有社福、健保、引導、信南K書中心及改善民俗等5組，從民眾的諮詢引導到宗教文化活動的支援。在疫情期間更是投入防疫宣導、物資發放等服務。

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