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3歲女突脫口「阿伯鳥鳥很大」！父母驚呆…揪保母夫恐怖真相

小女孩,妹妹,幼童（圖／取自免費圖庫pexels）

▲3歲女童脫口說「阿伯鳥鳥很大」，嚇壞父母，追查發現竟是褓母的老公對女童下手猥褻。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

新北一名溫姓男子的妻子擔任保母，他竟對妻子照顧的3歲女童起色心，以下體觸碰女童，女童一次在睡前童言童語說出「阿伯鳥鳥很大」，讓父母驚呆。高等法院依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，判溫男5年徒刑，可上訴。

判決書提到，溫男的妻子自2017年7月起開始照顧該女童，溫男在2020年1月3日，竟對當時已經3歲的女童心生淫慾，強行趴在女童身上並脫去其內褲後，以生殖器碰觸女童臀部。事發1個月後，女童睡前突然脫口說「阿伯的鳥鳥很大」，父母才得知女兒遭猥褻，憤而向溫男提告。

偵訊時女童表示：「我在阿伯（溫男）房間看到阿伯的鳥鳥，那時候我趴在阿伯的床上，阿伯則是跪著、趴著，他趴在他床上用我，他戳我屁股」、「他拉掉我褲子時，沒有先問我可不可以拉掉，我沒有喜歡他拉掉我的褲子」、「阿伯用他的鳥鳥戳我的屁股，屁股是指大便的地方」。

溫男則辯稱，他當時在房間看A片，女童闖進房間才看到他勃起，女童並在他去廁所時經過，下體剛好碰到女童嘴巴；另一次是他在量體重時女童好奇跑過來，他抱起女童、才剛好碰到她臀部。

女童父母說，女童睡前突然說出「阿伯鳥鳥很大」或「很長、很粗」等語，還曾經趴在床上屁股動來動去，說「壓著她這樣動很快」，且經醫院評估，認為女童的認知能力正常，面對提問能夠確實回答、具有作證能力，回答內容與描述亦符合年齡發展，其所述應非憑空妄想。

一、二審法官皆認為，依女童年齡、若非生活經驗不會形容得如此清楚，而溫男無視妻子照顧該女童2年多以來，有一定程度的認識與相處，竟為滿足私慾對幼女猥褻，且從頭到尾都未面對自己的錯誤、飾詞狡辯，未道歉也未賠償和解，處有期徒刑5年，仍可上訴。

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