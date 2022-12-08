匯聚新北多元社造能量　藝起來新莊串門子12／10展開

▲新莊廣福宮。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

「2022藝起來新莊串門子」將於10日在新莊展開，今年邀請新莊在地及新北市各區社造團隊以揪團進香的概念，組成「新莊進香團」，匯聚新北多元的社造能量，為新莊廟街的慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇提煉廟宇新精神，並用創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演等，喚起在地認同，為廟街文化添新香火。

文化局長龔雅雯表示，藝起來新莊串門子活動，從2020年開始舉辦，每年都用新的活動方式來活絡廟街，這次把廟宇當成展演場域，除新莊慈祐宮、武聖廟，還串聯地藏庵、文昌祠、保元宮、廣福宮、潮江寺一起加入，並提煉各廟宇的文化精神，例如挖掘內在（藏）、見多識廣（文）、赤子之心（元）、開枝散葉（廣）及安靜聆聽（潮）等。

▲新莊地藏庵。（圖／新北市文化局提供）

新莊在地及新北市各區的社造團隊，則分別設計活動來詮釋各宮廟的精神，像新興糊紙店用「糊紙工作坊」用紙張、竹片和剪刀訴說新莊第四代如何傳承父祖輩手藝的故事，呼應地藏庵挖掘內在的精神、在地青年梁勝欽則用自創刊物《新莊騷》記錄社區及店家，與文昌祠見多識廣意象相呼應、三芝解析度公司帶來以保元宮廟埕為棋盤的巨型象棋，讓大家來挑戰下棋。

文化局表示，廣福宮祭祀三山國王，進香團隊的遊境感知所，特別用解謎遊戲，讓民眾邊玩邊了解新莊開枝散葉繁華興盛的過程；潮江寺的前身則是碼頭工人的休息處，曾在漳泉械鬥中肩負眺望臺監測的功能，此次社造團隊將邀請民眾用Podcast聆聽新莊的街仔聲。2022藝起來新莊串門子於10日起至24日舉辦，相關系列活動請至「新北市文化局」網站查詢，預約體驗活動自即日起，於「新莊進香團」活動官網報名，名額有限，額滿為止。

▲三芝解析度團隊將帶來巨型象棋。（圖／解析度公司提供）

▲遊境感知所將帶來桌遊，帶領民眾藉由遊戲探索新莊。（圖／遊境感知所提供）

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