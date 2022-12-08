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新北鮮嫩貢寮鮑產季到　限定「貢鱻餐盒」預購開跑

▲新北鮮嫩貢寮鮑產季到 限定貢鱻餐盒預購開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲今年以鮑鱻料理美味鮑到為主軸推廣在地安心美味貢寮鮑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現在正是新北貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑）盛產季節，新北市政府今年輔導貢寮區漁會辦理貢寮鮑產季系列活動，並於6日在板橋遠東百貨前廣場舉辦「鮑鱻料理-美味鮑到」貢寮鮑產季起跑記者會，公布在地產季限定「貢鱻餐盒」、「鮑鱻料理之戰」貢寮鮑料理比賽及「擁鮑貢寮體驗之旅」等產季活動。

【「貢寮鮑」產季到，多種鮮味都在貢鱻餐盒】

以貢寮鮑為主軸，搭配白帶魚、小卷、小紫菜等貢寮在地海鮮食材發想菜單，主打健康料理概念，輔導在地田媽媽餐廳開發貢寮鮑產季、產地限量專屬餐盒「貢鱻餐盒」，即日起就可以在網路預訂12月18日產地活動當日的貢鱻餐盒（原價250元，早鳥優惠180元）。此外12月18日產地活動的現場也提供100份貢鱻餐盒供現場民眾搶購，同享早鳥優惠價180元。

▲新北鮮嫩貢寮鮑產季到 限定貢鱻餐盒預購開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北推出「貢鱻餐盒」。

【鮑鱻料理之戰，迸發貢寮鮑料理的創意火花】

為了讓更多民眾在家也能夠品嚐到美味的貢寮鮑料理，12月18日在貢寮鮑產地舉辦「鮑鱻料理之戰」，邀請在地料理達人及餐飲學子以貢寮鮑為主材料進行料理比賽，由料理女王蔡季芳、海洋大學食品系張祐維老師及養殖系黃之暘老師等名廚專家評審把關，透過得獎主廚料理貢寮鮑的教學影片，讓民眾在家也能輕鬆烹調出美味的貢寮鮑料理。

【擁鮑貢寮體驗之旅，認識貢寮鮑生產過程及料理方式】

為了讓更多人領略東北角海岸的美麗風光，認識及品嚐美味優質貢寮鮑，結合貢寮鮑養殖達人、山富旅遊及卯澳社區等推出「擁鮑貢寮體驗之旅」的貢寮一日遊程，將於12月18日首發出遊，定價每人1988元起，成團即開團，讓民眾能夠親身體驗認識、餵食、料理及品嚐貢寮鮑美食，保證好吃又好玩。

▲新北鮮嫩貢寮鮑產季到 限定貢鱻餐盒預購開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲阿芳老師示範美味貢寮鮑料理。

侯友宜表示，貢寮鮑產季到，現正肥美，「貢鱻餐盒」讓大家一次享足眾多產季限定海味，「鮑鱻料理之戰」料理教學讓大家在家輕鬆烹調美味貢寮鮑，「擁鮑貢寮體驗之旅」邀請大家到東北角海岸走跳品嚐貢寮鮑。

更多訊息請見：
●「2022貢寮鮑」官網：http://www.gongliao-abalone.com.tw
●「貢鱻餐盒」訂購網頁： https://www.surveycake.com/s/BgObZ
●「擁鮑貢寮體驗之旅」報名網頁：https://reurl.cc/58vAV7

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