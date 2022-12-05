基隆4路口科技執法！首日舉發456件違規　這路口抓312件最多

▲基隆4路口科技執法，首日舉發456件違規。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局交通大隊自今12月1日起，在4處路口進行科技執法，啟用首日已偵測到456件違規，以中正路與信一路口312件最多，八堵路127巷口73件次之；中正路與義一路口50件，水源路與源遠路21件；違規態樣以不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示230件最多，違規迴轉59件次之；警方呼籲用路人行車務必遵守交通規則，荷包失血事小，發生交通事故更得不償失。

繼仁二路與愛一路口後，基隆市警察局又於中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口及八堵路127巷口（八堵火車站）等4處，易肇事路口建置科技執法設備，偵測項目包括違規轉彎、違規迴轉、違規跨越雙白線、闖紅燈及機車行駛行人穿越道，透過車牌辨識系統偵測用路人的行為，將針對違規車輛從嚴審核後製單舉發。

警方表示，依據《路交通管理處罰條例》規定，違規轉彎及迴轉、跨越雙白線、機車行駛行人穿越道將處600元以上1800元以下罰鍰；不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示將處900元以上1800元以下罰鍰；闖紅燈將處1800元以上5400元以下罰鍰。

基隆交通警察隊表示，該4處路口，去年全年度總計發生87件交通事故，造成61人受傷，因此建置科技執法設備，期能降低交通事故發生，並呼籲用路人行車，務必遵守交通規則，科技執法係以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，勿貪快、勿違規，行車務必遵守交通規則，共同維護基隆交通安全。

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