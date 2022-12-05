海上撈機油桶藏13億毒品原料　船主收百萬還硬拗！法官重判8年

▲法官審認認定張姓船主、陳姓船長2人觸犯《共同犯運輸第四級毒品罪》各判處有期徒刑8、4年 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

宜蘭籍誌誠168號漁船張姓船主及陳姓船長去年10月間，接受販毒集團林姓男子以百萬元運費之請，打撈彰化外海三級丁氧羰基去甲基愷他命先驅原料機油桶56桶，載運從新北市金山區磺港漁港闖關入境，被海巡人員當場查獲逮捕，經基隆地院審理後，認定張男及陳男觸犯違反《毒品危害防制條例》，分別判處8年、4年不等徒刑。

檢巡調查，林男去年10月與張姓船主約定，以每桶1萬2000元至1萬5000元作為打撈、運送費用；今年3月16日前，林男告知張男在台灣外海接貨地點後，張男便在17日駕車，載陳姓船長及方姓船員至船隻停泊於高雄市旗津漁港，並以10萬元為代價，請陳姓船長幫忙在指定的時間、地點內打撈機油桶。

當日陳男與方姓船員、斐姓外籍船員駕駛從高雄旗津漁港出發，18日在彰濱工業區西北方處海域，打撈起內部裝有三級丁氧羰基去甲基愷他命先驅原料機油桶共56桶，並放進暗艙內，依約定前往新北市磺港漁港。

海巡署偵防分署苗栗查緝隊接獲情資後，同日下午待誌誠168號漁船抵達新北市金山區磺港漁港，即刻登船進行安全檢查，在暗艙查獲56桶三級丁氧羰基去甲基愷他命，純質淨重近1070公斤，一旦入境，可製成650公斤K他命，市價約超過新台幣13億元，全案移送基隆地檢署偵辦。

經法官審理，張男矢口否認運送毒品，原以為打撈的機油桶裡面裝的是氯錠，因林男不想支付稅金，才透過漁船走私。陳姓船長辯稱，張姓船主告訴他是要打撈氯錠原料，沒想到裡面裝的居然是毒品原料先驅物。

法官審認，氯錠每公斤僅100至300元，稅金也未超過5%，但林男卻願意支付每桶萬餘元運費，顯然與價值不符，認定張、陳2人觸犯《共同犯運輸第四級毒品罪》，各判處有期徒刑8、4年。

【更多新聞】

►基隆4路口科技執法！首日舉發456件違規 這路口抓312件最多

►謝國樑小內閣「第5位首長」出爐 馬仲豪出任基隆環保局長

►基隆台2己聯結貨櫃車翻覆！駕駛受困扭曲車體 搶救1hr不治

►煙火從天降！香客手遭炸傷 平溪宮廟釀禍...施放者最高罰15萬