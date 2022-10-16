「台北豪雨柯文哲在外縣市輔選」　顏若芳：他心中只有選舉

▲民進黨台北市議員參選人顏若芳。（資料照／顏若芳競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，台北市擎天崗16日累積雨量突破600毫米，陽金公路、中興路口凌晨土石崩落，但身為台北市長的柯文哲卻跑到外縣市，替議員參選人輔選。對此，民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，這看得出來他心中只有選舉，只有民眾黨沒有人民。

面對九合一選戰將至，柯文哲不斷利用假日時間離開台北市，以黨主席身份全台走透透，替民眾黨縣市首長、縣市議員參選人站台輔選；柯文哲15日早上待在台北市、晚上替新竹市長參選人高虹安站台；16日更是到南投縣、台中市替縣市議員參選人拉抬選情。

不過在此同時，台北擎天崗16日累積雨量突破600毫米，陽金公路、中興路口凌晨發生土石崩落等情事，這也讓外界批評柯文哲怎麼沒有返回台北坐鎮災變中心？顏若芳就表示，台北山區出現土石流，造成部分道路坍方受阻，面對颱風侵擾，防災業務繁重，若有即時狀況都必須馬上處理，柯文哲在南投的菜市場掃街、跟鄉親握手喊凍蒜，又要怎麼「即時掌握」災情？

顏若芳表示，市長在這個重要時刻仍然執意在外縣市輔選，把責任推給副市長，看得出來心中只有選舉、只有民眾黨，沒有人民。

另外，港湖市議員參選人何孟樺也指出，自己所在的選區內湖北部多山，有許多土石流警戒路段，如果大雨繼續下，市府就必須緊盯其他區域的狀況，若有發生災情也要及時應變。

何孟樺說，柯文哲身兼地方災害應變中心指揮官，坐鎮地方不只是為了針對緊急狀況作出即時決策，更是為了安定民心，柯文哲卻寧願把時間花在陪候選人掃街，也不願看看台北市民，「這種人棄市民於不顧的市長，輔選的候選人素質有多高，我也是笑笑的啦」。

對於外界的批評，柯文哲在南投縣受訪時則表示，現在由台北市副市長彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，且早上已對彭振聲、北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」

柯文哲強調，陽明山土石流，陽金公路有阻斷，北市府半夜就開始運作，今早6時30分就已打通，但8時土石流又來，目前還在處理中，等雨勢稍緩後較能徹底處理。

柯文哲認為，一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行，才是一個比較文明國家的做法。