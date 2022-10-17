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北市豪大雨釀災情　吳思瑤：蔣萬安慢N拍「異於常人」

▲▼陳時中大湖公園與康湖隧道口關心狀況 李建昌 王孝維。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中昨天晚間大湖公園與康湖隧道口關心災情。（圖／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市昨降豪雨，台北市部分地區陸續傳出災情，包括康湖隧道2側崩落面積約200平方公尺，民進黨台北市長參選人陳時中及無黨籍台北市長參選人黃珊珊均在第一時間前往勘災，對此，陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤批評，國民黨台北市長參選人蔣萬安「慢N拍」，慢了快3小時才去現場關心、虛應故事，是異於常人。

▲▼黃珊珊16日傍晚視察康樂隧道。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）

▲黃珊珊昨天傍晚第一個抵達康樂隧道視察。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）

吳思瑤表示，台北傳出災情，陳時中昨天下午5點53分宣布取消所有競選活動行程，不到7點就到內湖大湖公園，接著7點初頭就到崩塌的康湖隧道現場，競選團隊發言人、土木技師公會理事長莊均緯陪同，針對現場狀況提出專業的救災建議。

吳思瑤還原時間序表示，當時台北市長柯文哲「不在家」，SOP失靈不管用，中央消防署簡副署長率先帶隊抵達台北市安泰遂道往東湖事故現場方向，動用挖土機2台、小山貓2台作業中，協助搶救現場，救災第一，中央第一時間協助，沒想到不顧台北的柯文哲還砲轟行政院「災害不用大呼小叫」。

吳思瑤並指，「蔣萬安呢？不是慢半拍，是慢了快3小時，才去內湖崩塌隧道現場關心」，更可議的，蔣萬安當日晚間還在內湖承天宮拜票跑攤，而災害現場近在咫尺，就在蔣萬安拼選舉的廟會現場不到10分鐘車程的地方，蔣萬安非但沒有先救災再拜票，硬是拖到晚上10點才到受災現場「虛應故事」。

吳思瑤透露，其實陳時中原訂也要參加同一場廟會活動，但陳早在傍晚5點多就決定停止選舉活動，把選舉先放下，救災優先，讓人不禁想起在白蘭市場拜票的蔣萬安，遇見有長者倒地，依舊選擇繼續拜票，回過神來在旁人提醒下，才知道要關心受傷的市民，面對急難，蔣萬安的應變能力總是異於常人，「第一次可以裝無辜，第二次就難以接受了」。

陳時中競選團隊發言人林楚茵則說，柯文哲忘記自己還是台北市長，為了自己的下一步，把對台北市民的承諾丟到腦後；蔣萬安忘記自己還是北市立委，為了拚選票，跑完行程才想到去勘災，柯蔣一個樣，心中只有選票沒有選民。

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