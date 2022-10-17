桃園男「神仙縱走」失聯3天　警消10人今持續搜救

記者蔡文淵／苗栗報導

桃園63歲吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯，苗栗警消16日冒雨搜尋1天未果，消防局今天持續派遣2組10人上山，計畫8:30集合出發，一組從獅潭仙山出發，一組從南庄桃牛平山出發，將在當事人手機訊號最後位置附近持續搜尋。

▲桃園吳姓男子14日至苗栗獨走「神仙縱走」失聯3天，苗栗警消16日冒雨搜尋未果，17日將持續搜尋。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

吳姓男子14日從桃園市住家開車出發，清晨約6點，計畫從南庄鄉田美象山登山口先爬象山，再接神桌山、仙山的神仙縱走路線，家屬發現吳姓男子未按計畫返家，15日向桃園警方通報協尋，苗栗消防局16日接獲轉報立即派出2組搜救人員出勤，但冒雨搜尋1天並無所獲，失聯已經超過3天。

消防局指出，吳男的車子15日在縣道124乙線7公里南庄鄉路段發現，最後的定位在神仙縱走步道靠近獅潭端，南庄、獅潭分隊人員16日冒雨從步道兩邊進入救援，兩隊人員會合後下切山谷，搜尋至天色昏暗才撤退，並沒有發現失聯吳男。

苗栗消防局今天持續派遣2組10人上山，計畫8:30集合出發，一組從獅潭仙山出發，一組從南庄桃牛平山出發，將在當事人手機訊號最後位置附近持續搜尋，希望會有好消息。

搜救人員表示，登山步道路徑有沙石及裸露的光滑石塊，尤其下過雨後非常滑，必須手腳並用慢慢前進，如果不慎容易發生滑落墜谷意外。警消提醒登山不可單獨行動，還必須要有合適裝備，評估自我能力，以維護登山活動安全。

▲▼桃園吳姓男子14日至苗栗獨走「神仙縱走」失聯3天，苗栗警消持續搜尋。