昨勘災最後一名！　蔣萬安今衝第一再提政見：讓市民心安、人平安

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安視察尼莎災情。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者皮心瑀／台北報導

受到尼莎颱風外圍環流和東北季風的共伴效應影響，北台灣整日暴雨，台北市陸續傳出淹水，而內湖康樂隧道還坍方，無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中接連到現場關心，而國民黨的蔣萬安則最晚抵達，讓陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤批評「慢N拍」異於常人。不過，17日一早，蔣萬安勘災行程衝第一，並提到9月「耐災城市」政見，要讓市民過得心安、人平安。

蔣萬安17日前往內湖大湖里大溝溪生態治水園區，跟國民黨台北市議員李明賢、游淑慧、闕枚莎與前議員李彥秀，一起了解昨晚的災害應變情形。民國90年納莉颱風造成大湖山莊一帶嚴重水患，因此北市府規劃興建滯洪池；2008年在前市長郝龍斌任內竣工啟用，可以調節泥沙跟洪水，有效保護居民的生命財產安全。

蔣萬安指出，當地里長為了居民權益，懇託日後加強里內的水利工程；而他在9月也提出「耐災城市」政見，希望引進「全災害管理思維」，提高災害管理組織為市府層級，強化跨局處聯繫協調，無論未來發生任何類型的災害，第一時間啟動因應、應變機制，提供具體決策建議，維護臺北市民的生命及財產安全。台北未來從工程面、制度面雙管齊下，要讓市民過得心安、人平安。