鄭寶清南區競總成立　籲讓正港桃園人來引領桃園

▲鄭寶清南區競總成立，籲讓正港桃園人當市長。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清16日晚間於中壢區中正公園、舉辦南區競選總部成立大會。儘管雨勢不歇，但冒雨前來的忠實支持者，讓鄭寶清相當感動，強調退出民進黨參選市長，選舉過程雖很艱辛，然今晚看見民主的火苗，絕不會被大雨澆熄，台下支持者則大喊「棄鵬保清」改革墮落的民進黨！

「桃園起飛、領航台灣」鄭寶清南區競總成立大會，競總主委、前桃園農田水利會長黃金春為鄭寶清授旗，競總榮譽主委、新竹縣前縣長范振宗、及民進黨前立委許國泰、台北市長候選人蘇煥智、前立委廖學廣、前觀音代表會主席莊阿松，桃園區市議員參選人游智彬、袁慧心、蔡惠蘭等人士站台力挺。

鄭寶清說，自己退黨參選以來，遭受到許多攻擊與抹黑，民進黨如今黨同伐異，用網軍來治國，如今在主流媒體上，都不會有鄭寶清的聲音，有也是刻意要修理他的負面新聞，民進黨完全沒想到過去多少前輩為了讓黨政軍退出媒體，犧牲了多少生命，而現在的民進黨卻是變本加厲，實在痛心至極。

鄭寶清一度哽咽，說自己很堅定的要為台灣付出，要為桃園人付出，要為大家盡所有的力量，一路走來一直都很堅定，時刻提醒、要求自己要有良心，要求從政就是要為桃園人做事，只要貪瀆出現受害的永遠是老百姓，今日的政府把百姓當作甚麼？把百姓的錢當作甚麼，更保證說：「未來我有機會當市長，只要貪汙一塊錢，寧願被判死刑、寧願被車撞死」。

鄭寶清也說，未來他會盡所有的力量，讓桃園可以向前走，也會盡所有的力量，擊潰貪汙腐敗的政府，政府應該把每一塊錢當作自己的錢使用，完善的使用於百姓身上，更喊出口號：「跟我走，跟你走，大家一起走，創造桃園好生活！」，拜託桃園人一人拉十票，讓正港的桃園人來引領桃園，一起團結在桃園。