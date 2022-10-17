張善政「善青」後援會成立　凌濤任競總發言人

▲朱立倫合體張善政，成立「善青」後援會。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

力爭年輕族群選票，贏回桃園。國民黨黨主席朱立倫16日和桃園市長候選人張善政，於南區競選總部成立「善青」後援會。張善政同時邀請桃園區市議員候選人凌濤兼任競選總部發言人並表示，面對民進黨一直來的抹黑、造謠，國民黨方面一定不會姑息，必強力反擊，相信康乃爾大學的小學弟凌濤加入，讓競辦的火力再加倍。

▲凌濤擔任張善政競總發言人。（圖／張善政競辦提供）

據了解，凌濤曾擔任國民黨文傳會主委及發言人，深受黨主席朱立倫器重，被喻為朱立倫的子弟兵，此次參選桃園區市議員候選人並兼任張善政發言人，未來將與既有的競辦團隊合作，強化即時攻防火力，並隨行張善政的公開行程，處理媒體需求及議題論述。

▲張善政「善青」後援會成立。（圖／張善政競辦提供）

張善政競辦表示，民進黨從宏碁案、財產申報，排山倒海的抹紅抹黑政治操作，競辦在此時進一步強化發言系統與對外作戰力道，借重前國民黨文傳會主委、國民黨發言人凌濤的媒體經驗及問政火力，對外共同作戰。

而凌濤自選戰開打以來，從林智堅論文案、新竹棒球場驗收、桃園航空城廠商品質、鐵路地下化工程延宕、八德國民運動中心北景雲計畫披露、鄭文燦及鄭運鵬違反防疫規定、陳吉仲研究案抄襲案，強硬檢驗，也對宏碁案相當熟悉，屢次在媒體鏡頭前強力辯護。

張善政競辦強調，桃園不能再讓民進黨肆無忌憚地揮霍，選戰倒數最後關頭，呼籲更多年輕人站出來，反貪腐民進黨，為了台灣、為了桃園的未來，和下一代的希望。