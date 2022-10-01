「巨獸」伊恩狂吹！房子風中亂舞後散架　1秒被洪水吞噬畫面曝

Absolutely heartbreaking footage captured by our surge probe of catastrophic storm surge washing away homes. I have never seen anything like this. We have now left the area as hoards of emergency crew have arrived. #HurricaneIan



FULL VIDEO - https://t.co/DOJJn2VThV pic.twitter.com/iPBUyVKw4s — Max Olson (@MesoMax919) September 29, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

巨獸級颶風「伊恩」（Hurricane Ian）在當地9月28日重創美國佛州，為當地帶來「毀滅性暴潮、風勢及洪災」，並奪走23條人命，逾萬人至今下落不明。最近網上流出一段影片，顯示當地一棟房子在雨水淹沒佛州時，竟不敵風暴威力，被4.5公尺高的風暴潮沖走，場面恐怖。

據《紐約郵報》報導，這段驚人的片段是「風暴追逐者」奧爾森（Max Olson）在30日所攝。從現場畫面可見，在「伊恩」強襲麥爾茲堡（Fort Myers）後，街道的水位就不停升高，就連街道旁的路樹也幾乎快被淹沒，而這棟紅色房子則隨著風雨左右飄搖。

▲佛州一座房子被「伊恩」吹倒後被洪水吞噬。（圖／翻攝自推特）

在強風不斷吹襲下，這座搖搖欲墜的房子終於再也敵不過風暴的威力，從地基上鬆脫斷落，整座建築散了骨架般傾落，被洪水吞噬，只留數片殘骸漂浮在水面上。奧爾森事後指出，還好這座房子的主人在建築倒塌前已成功逃生，才未造成任何人員傷亡事故。

麥爾茲堡市長表示，「這一切都太可怕了！這裡今早還是一座風景優美的小鎮，但現在卻成了這副模樣。你們看到碼頭上的船塢嗎？風暴居然能將那些重大一噸的大石塊吹起扔來扔去，太嚇人了！」