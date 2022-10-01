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拜登出糗隔天　賀錦麗也口誤「南韓說成北韓」！大讚與美強大同盟

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統賀錦麗9月底出訪日韓，與多國領袖討論台海和平等議題，更親自踏上兩韓非軍事區（DMZ），成為前總統川普過後到訪的最高級別美國官員，卻口誤將南韓說成北韓，竟讚揚「美國與北韓的同盟關係」，與總統拜登在台上頻頻呼喚已故議員的糗事僅相差一天。

綜合美聯社等報導，賀錦麗9月29日在非軍事區發表談話，本是想重申美國對亞洲盟友的安全承諾，卻不慎犯下外交失誤，在談話開頭表示，「美國和北韓共和國（Republic of North Korea）的同盟關係非常重要，是強大且持久的同盟」，顯然將北韓與南韓（Republic of Korea）搞混。

▲▼美國副總統賀錦麗29日下午前往非軍事區的板門店。（圖／路透）

▲ 賀錦麗前往非軍事區的板門店。（圖／路透）

但賀錦麗似乎沒有發現自己的失誤，繼續強調美國對北韓威脅下的南韓防衛承諾堅若磐石，並稱她前日與南韓總統尹錫悅會談，二人對這項問題立場一致，「美韓共同目標是實現朝鮮半島完全無核化。」

賀錦麗從南韓啟程返美短短幾小時後，北韓就發射2枚短程彈道飛彈表達不滿，且今（1日）晨再次朝東海（日本海）射出2枚，被指是不滿美日韓9月30日在東海舉行的「反潛作戰」聯合訓練，已經是北韓一周內第4度試射。

賀錦麗這次口誤差點讓美國立場大變，但其實拜登前一天也在致詞中做出詭異舉動，不斷呼喚一名8月因車禍離世的議員名字，多次詢問「妳在嗎？」令在場人士都相當錯愕，白宮則否認是拜登口誤，而是對她生前的付出表示肯定。

►詭！拜登演說突反覆呼喊「已故議員」名字　狂問：妳在嗎？

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賀錦麗北美要聞日韓要聞

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