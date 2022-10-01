「巨獸」颶風伊恩襲美！南卡被淹沒40萬戶停電　佛州23死逾萬失蹤

▲颶風伊恩二度襲美，為佛州、南卡帶來狂風暴雨，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

巨獸級颶風「伊恩」（Hurricane Ian）在當地9月28日重創美國佛羅里達後，30日再次以一級颶風之姿登陸南卡羅萊納州。「伊恩」帶來的強風暴雨淹沒了南卡不少地區，同時還導致40多萬戶停電；而佛州遭「伊恩」侵襲後已有23人死亡，逾萬人下落不明，近200萬戶依然停電。

綜合外媒報導，美國國家颶風中心（NHC）證實，「伊恩」在美東時間30日下午2點05分襲擊南卡沿海小鎮喬治城（Georgetown），最高持續風速為每小時140公里，屬於一級颶風。追蹤網站Power Outage也顯示，風暴帶來的強降雨已淹沒道路，摧毀了至少2座碼頭，並造成路樹倒塌、40多萬戶停電。

事實上，「伊恩」早在28日就曾以四級颶風之姿直撲佛州，並為當地帶來「美國本土史上最強風暴」。佛州應急管理部門證實，當地有至少21人死亡，另有逾萬人下落不明，近200萬戶依然停電。由於目前還有部分死亡通報尚未被證實，因此當局相信死亡人數還會增加；法新社也在台灣10月1日上午9點指出，死亡人數已上升至23人。

#BREAKING Hurricane Ian death toll at 23: Florida authorities — AFP News Agency (@AFP) October 1, 2022

雖然「伊恩」穿越佛州時已減弱為熱帶風暴，但當它在大西洋上空向南卡州咆哮而去時，再次升級為一級颶風。總統拜登已宣布南卡進入緊急狀態，並下令提供聯邦援助。氣象部門指出，雖然「伊恩」的風勢已減弱，但颶風還是會持續帶來大雨，預料多處地區將出現河道氾濫和淹水，且情況可能會持續至下週。