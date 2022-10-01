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CNN開設台北分社：世局多變台灣角色日益關鍵

▲▼資深國際特派員黎普利（Will Ripley）。（圖／翻攝自Facebook／Will Ripley）

▲資深國際特派員黎普利（Will Ripley）。（圖／翻攝自Facebook／Will Ripley）

中央社

美國有線電視新聞網國際台（CNN International）宣布在台北開設分社，由獲獎資深國際特派員黎普利常駐。CNN強調，隨著世界秩序轉變，「台灣扮演著愈來愈關鍵性角色」。

CNN發布新聞稿指出，過去12個月黎普利（Will Ripley）停留台灣的時間很長，以報導台北和北京之間日益緊張的關係。新聞稿表示，黎普利曾經獲得台灣總統蔡英文和外交部長吳釗燮的獨家專訪，並廣泛報導了美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台所引發的爭議。

新聞稿引述有線電視新聞網國際台資深副總裁暨亞太區執行總編輯李愛娜（Ellana Lee）說：「隨著世界秩序轉變，我們看到台灣扮演著愈來愈關鍵性角色。在瞬息萬變全球地緣政治格局中，派團隊常駐當地讓我們能夠深入了解亞太拼圖上的這一塊。 」

駐台北之前，黎普利常駐香港，報導區域若干重大事件，包括圍繞中國網球明星彭帥的謎團、延到去年舉辦的東京奧運會、新型冠狀病毒疫情和香港抗議活動。

駐香港之前，黎普利是CNN駐東京特派員。他有超過20年資歷，2014年任職CNN後曾19度赴北韓採訪。

有線電視新聞網國際台執行副總裁兼總經理麥卡錫（Mike McCarthy）說：「威爾（黎普利的名字）是一位傑出記者，對複雜而重要的亞太地區有著深入的了解和理解。記者常駐中國大陸、香港和台灣，讓CNN可以在我們的電視和數位平台上提供獨一無二策略分析和深刻見解。 」

台北是CNN在亞洲的第8個分社，CNN在北京、曼谷、香港、伊斯蘭馬巴德、新德里、首爾和東京也設有編輯部。

Today, @cnn officially announced our first ever Taipei bureau. I’m grateful to work alongside two of the best — Producer @ericcheung_tw & Photographer @johnmees

Will Ripley 發佈於 2022年9月29日 星期四

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