3000萬麥拉倫「泡水」被沖走！他把超跑當貨車　炫富後秒悲劇

▲颶風伊恩重創佛州，一輛麥拉倫泡水又被沖走。（圖／翻攝instagram@lambo9286）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州網友網友厄尼（Ernie）剛購入一輛逾百萬美元（約新台幣3100萬元）的麥拉倫跑車（McLaren），並在Instagram發布一系列炫富照片，由於颶風伊恩（Hurricane Ian）即將來臨，他還開著新車採買民生用品，宣稱這是「我的颶風（物資）補給車」。未料愛車不僅遭到淹沒，還被洪水沖出車庫外，最後停在同樣被沖出家門的馬桶上。

▲厄尼前一天才開車去買颶風補給用品。（圖／翻攝instagram@lambo9286）



厄尼16日牽車回家時興奮貼文，「只跑了300英里（約483公里），是時候多加一點數字上去了」，未料28日就是最後一次炫耀。他回憶，由於外頭狂風暴雨太危險，只能眼睜睜看著愛車一路往街上漂去，「這太糟糕了，但我們無法控制大自然。」

▲最後，麥拉倫停在一個馬桶上面。（圖／翻攝instagram@lambo9286）



厄尼是一名豪車收藏家，還擁有一輛勞斯萊斯幻影、一輛藍寶堅尼Urus。網友們紛紛留言安慰，「注意安全，車子還可以換一台」、「希望大家都沒事」、「我很遺憾…最重要的是你和家人的安全」。但也有不少人質疑，厄尼為何不多做點什麼，或許就能拯救愛車。

四級颶風伊恩9月28日登陸佛州西部海岸，風速高達時速150英里（約時速241公里），狂風暴雨導致上萬建物淹沒、被破壞。當局9月30日估計，初步損失已達數百億美元，目前21人通報死亡。

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