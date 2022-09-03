九三軍人節！新北忠烈祠秋祭典禮　莊嚴儀式緬懷烈義士

▲新北忠烈祠秋祭典禮，莊嚴儀式緬懷烈義士。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

今（3日）是軍人節，新北市忠烈祠於上午舉行秋祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官，並邀請新北市議會、新北市各機關及烈義士家屬，一同獻花緬懷烈義士英靈，表彰烈義士壯烈犧牲之精神，而原訂流程也因颱風影響而縮小規模簡化儀式辦理。

典禮在莊嚴隆重樂音中進行，由市長侯友宜依序向烈義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，感念烈義士為國無私之奉獻，並肯定烈士英勇行為長存於國人心中，烈義士家屬也獻上白玫瑰花追思最親愛的家人。

民政局長柯慶忠表示，忠烈祠早年為為殉職官兵入祀而設，1998年行政院將入祀要件擴大為「殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事於公務之人員，有冒險犯難執行職務或其他忠烈事蹟」者。

柯慶忠說，新北市忠烈祠目前供奉包括早期革命、抗日、剿匪等戰役犧牲的國軍及殉難人民計有221位外，近年來增加供奉因執行勤務不幸殉職的警察8位、消防人員10位、海巡人員2位及鐵路人員1位，共計242位英勇烈義士。

柯慶忠指出，忠烈祠現址曾為清法戰爭時滬尾戰役的古戰場，現有建物則是1975年由日治時期神社改建而成的中國宮殿樣式建築，去年忠烈祠牌樓因颱風造成損壞，斥資400萬元閉園整修，已於8月初完成修復對外開放。

此外，新北市軍人忠靈祠也於今天舉辦「111年秋祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會」，由副秘書長邱敬斌代表市府擔任主祭官，向國軍先烈之靈位上香，感念忠靈將士們為國家犧牲奉獻，並逐一慰問現場公殞官兵遺族代表，場面隆重肅穆。

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