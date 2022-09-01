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謝國樑登記參選基隆市長　江宜樺陪同「力挺18歲公民權」

▲謝國樑登記參選基隆市長 江宜樺陪同「力挺18歲公民權」。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑登記參選基隆市長，13名基隆在地青年現身力挺。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑，今（1日）在市政諮詢委員會主任委員江宜樺，與劉文雄胞弟劉文耀的陪同下，前往基隆選委會正式參選登記，13名基隆在地青年也現身力挺。謝國樑表示，今年底縣市長選舉與「18歲公民權複決案」在同一天，希望民眾在投票時，也能一起支持18歲公民權。

謝國樑表示，18年前，能夠機會參選立法委員，是因為當時親民黨的劉文雄委員讓出席次，自己才有機會從政。同時，非常感謝市政諮詢委員會主任委員也是基隆子弟、擔任過行政院長的江宜樺，還有青年顧問張以承與所有的青年朋友，一起陪同登記參選。

▲謝國樑登記參選基隆市長 江宜樺陪同「力挺18歲公民權」。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑登記參選基隆市長。

江宜樺表示：「跟國樑已經認識10幾年，從認識到現在，都非常的欣賞與肯定，他不只是學經歷俱優，而且人品正直，對服務公眾事務很有熱心，很希望基隆能夠選出像國樑這樣一個優秀的、年輕的、有幹勁，而且有眼見的一個市長，相信能夠帶領我們，讓這座城市脫胎換骨，不只國際化，有愛心，還能夠創造更多的產業。」

謝國樑強調：「長期以來，有眾多基隆青年與自己一同關注公共議題，並在今天見證自己登記參選，非常容幸，也說明18歲公民權刻不容緩，今年底縣市長選舉與18歲公民權複決案在同一天，希望民眾在投票時，也能一起支持18歲公民權，並且自己對於選戰非常有信心，一定能將基隆打造成亞洲最有愛城市。」

▲謝國樑登記參選基隆市長 江宜樺陪同「力挺18歲公民權」。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑（中）登記參選基隆市長，江宜樺（左）與劉文耀（右）陪同。

謝國樑說，自己準備超過3年以上的時間，期望有這樣的機會可以爭取為市民來服務，未來的市政主軸是要「引進產業、創造就業、關懷弱勢」，他非常的有信心，在未來的激烈競爭中，最後能夠脫穎而出，贏得勝選，一起改變基隆，一起讓基隆更好。

▲謝國樑登記參選基隆市長 江宜樺陪同「力挺18歲公民權」。（圖／謝國樑辦公室提供）

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