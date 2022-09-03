新北健康三寶甘藷優質鮮甜　板橋農會、希望廣場雙北集銷

▲新北健康三寶「甘藷」優質鮮甜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北甘藷產季到來，想吃現採甘藷不用到產地，9月3、4日在臺北捷運善導寺站「臺北希望廣場」，以及9月7、8日於捷運府中站「板農活力超市廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，現場提供最新鮮優質生鮮甘藷以及各式甘藷加工商品任君挑選，民眾們可千萬別錯過了。

農業局表示，新北健康三寶甘藷產區位於北海岸金山、三芝、萬里一帶，擁有陽明山系優質水源灌溉，以及肥沃火山灰土壤孕育，讓新北甘藷肉質格外細緻綿柔，每年產季都吸引大批民眾慕名前往北海岸，尋找新鮮優質甘藷。

▲金山地區主要種植臺農66號紅心甘藷與臺農57號黃心甘藷。

金山地區農會及農友特別將甘藷帶到消費地，於9月3、4日在捷運善導寺站「臺北希望廣場」以及9月7、8日於捷運府中站「板農活力超市廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，活動當天，除以展售價提供小農當日現採鮮甘藷，也有農會生產甘藷脆片、甘藷酥，以及今年新開發甘藷關廟麵等多項優質甘藷加工商品，並提供促銷優惠活動。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，金山地區主要種植臺農66號紅心甘藷與臺農57號黃心甘藷，紅心甘藷肉質扎實、甜度高，有特殊香氣，用於蒸煮、煎炸或入菜都十分合適；黃心甘藷口感鬆軟、甘藷香氣濃郁，適合製成烤甘藷、冰心甘藷，此外甘藷也富含維生素C、E、胡蘿蔔素，以及大量膳食纖維，是非常健康養生的食材。

農業局長李玟表示，農業局秉持「創造健康」精神，推廣新北優質農產，除持續辦理「美味農業得來速」，輔導各農會超市開設線上團購及訂購宅配，並架設網站協助本市農特產品銷售，也積極為農友媒合線下通路，不僅穩定農民收入，也讓市民朋友能夠更輕鬆購買新北在地農產，讓大家在家也能吃當地、吃當季，創造健康好生活。

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