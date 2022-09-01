快訊／軒嵐諾外圍環流強風橫掃　基隆嶼明起封島3天

▲基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

有「台灣龍珠・神秘之島」美譽的基隆嶼，受強烈颱風「軒嵐諾」逐漸靠近台灣，加上外圍環流強風影響，海域浪況不穩定。基隆市政府表示，自9月2日起至9月4日（封島3天）並於市府官網公告。

強烈颱風「軒嵐諾」將為北台灣帶來明顯降雨，1日越晚雨勢越為明顯。中央氣象局預估，將於2日上半天發布海上颱風警報，若颱風路徑再往西移，也不排除會在明、後天發布陸上颱風警報。

氣象局預報員黃恩鴻表示，軒嵐諾明後兩天離台灣最近，距離花蓮約500公里左右，預計明天上午發布海上警報，若軒嵐諾往北轉時偏西較多，暴風圈就可能掃到東北角陸地，屆時也會發布陸上警報，可能時間點也落在明後兩天。

【基隆嶼小檔案】

基隆嶼東北-西南長約960公尺，寬約400公尺，面積約24公頃，島上最高海拔為182公尺，與棉花嶼、彭佳嶼及花瓶嶼併為基隆外海四個火山島嶼，四周皆為峭壁，幾無平地，多見海蝕洞穴與岩礁。

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