被控台北大學博士論文涉抄襲　蔡適應開箱反駁：絕對經得起考驗

記者郭世賢／基隆報導

針對1日外界質疑基隆市長候選人蔡適應博士論文涉嫌抄襲，蔡適應今（2日）召開論文開箱記者會說明，並將論文的撰寫過程整理成投影片，再現博士論文口試場景。蔡適應表示，他在2009年錄取臺北大學都市計畫研究所博士班，在10餘年的的論文撰寫過程中，以學術與實務的結合，完成13.4萬字的博士論文，絕對經得起考驗。

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蔡適應表示，這本論文是他花費許多心力，詢問許多專家學者，就自身參與公共實務與學術理論的實證面進行研究，這次的參選提出的政見並不是憑空想像，而是這些年下來累積的研究結晶。

針對論文的品質部分，蔡適應說，已經用學術界常用的三大系統進行比對，論文雖然不是很完美，原始的文獻有300多筆，但後來因為整體內容過多，有幾處漏列參考文獻的地方，刪減至260幾筆，且單一引用的比例僅2%，沒有超過學術標準的4%，但沒辦法做到盡善盡美，針對外界指正，他都會虛心接受。

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應特別召開論文開箱記者會說明。

蔡適應強調，他非常感謝指導教授周志龍老師，老師是都市計畫的權威，有幸在2009年的時候就拜在老師門下。2015年周志龍老師得到馬英九總統的提名擔任考試委員，無論政黨，是對老師專業的一種肯定。在撰寫論文的過程中，受老師的指導研究出許多獨到的見解，以及創新的內容，並順利通過口試委員的檢驗，取得博士學位。

有媒體提問選情的關係，才會被攻擊，蔡適應回應，地方的選情非常穩定，穩定的原因不是因為他要參選，是因為他的立委表現是第一名，與右昌市長的合作讓基隆大步往前走。適應的參選，會讓基隆更進步，這次的打擊恰恰好，把他這幾年博士研究的成果讓大家知道，他不介意對手打壓，也樂於接受臺北大學學倫會的的審查。

▲蔡適應表示，論文不是很完美，但絕對經得起考驗。

媒體質疑指導教授與立委職權的關係，蔡適應說，因為老師就任考試委員的時候他還不是立委，且獲提名時，民進黨黨團也沒有進場投票。周志龍老師是都市計畫的權威，他也花了十年的時間向老師學習，老師也經常鼓勵他，他真的非常感謝老師。他強調，雖有媒體人質疑他和考試委員的關係，但也有說明論文的比對相似度其實是非常低的。

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