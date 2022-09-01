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台北大學博士論文被控抄襲　蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範

記者郭世賢／基隆報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應，今（1日）遭時代力量議員參選人踢爆台北大學都市計畫研究所的博士論文涉嫌抄襲，論文結論抄襲比例更達33%。對此，蔡適應回應表示：「我的論文跑過論文比對系統，一切符合學術規範」。

▲蔡適應。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者郭世賢翻攝）

時代力量議員參選人1日揭露，指控民進黨基隆市長參選人蔡適應的台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲，不僅馬賽克式抄襲30份文獻，其中25份未列入參考文獻，包含基隆市長林右昌投書媒體的內容、結論抄襲比例達33％、抄襲中國大陸百度百科。

蔡適應簡單兩點聲明指出，第一，其他陣營的對手，覺得他的選情相對穩定，且居於領先的態勢，故意以論文的部分攻擊他，不過他相信基隆市民大多都是支持蔡適應的。

蔡適應說，第二，他在畢業之前，都要按照學校的規定，跑過Turnitin的論文比對系統，在論文比對系統之下，符合學術規範才能畢業，所以在這個標準之下，他順利畢業，證明畢業論文是沒有問題的。

針對時代力量批評抄襲基隆市長林右昌社論，蔡適應指出，他撰寫的論文總共有十三多萬字，他再次重申，畢業前都要按照規定，跑過論文比對系統，符合學術規範，絕對沒有問題。

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