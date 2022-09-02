軒嵐諾襲台！基隆幼兒BNT集中施打站暫停服務　多項活動取消

▲基隆市長林右昌主持颱風軒嵐諾應變會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央氣象局已發布颱風軒嵐諾海上颱風警報，基隆市長林右昌今（2日）上午於災害應變中心，主持颱風應變會議，他表示目前強化三級開設，籲請各單位及民眾提高警覺，不要因颱風不一定直接侵台而輕忽，提醒市民嚴陣以待，加強警備。

林右昌聽取基隆氣象站及本市氣象深耕團隊報告後指出，要求工務處針對外木山湖海路、槓子寮邊坡及復興隧道加強防備，請消防局通知海巡單位、偕同警察局，4日颱風遠離但仍有風勢，避免民眾在海邊逗留。

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▲基隆召開防颱會議籲請各單位提高警覺。

林右昌指出，颱風預計今天到明天應是基隆地區降雨與風力最大時刻，召開防颱會議籲請各單位提高警覺，前陣子缺水致土壤乾燥若有強降雨易致災，提醒民眾不要因颱風不一定直接侵台而輕忽。

林右昌表示，昨晚到今天清晨陸續降雨，在雙溪與貢寮地區、基隆河上游都有雨勢，雙溪與貢寮地區水位逐步回升，這可解決中正、信義區缺水情形，基隆河降雨較少將持續觀察降雨情形；八堵抽水站已達抽水水位並回補新山水庫，希望接下來降雨對旱象解除有所助益，並提高防颱準備與警覺。

會中，觀銷處指出，針對大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉，而颱風影響浪高，安全考量，9月2日到4日基隆嶼封島3天，船家皆自主取消船班，配合市府封島處置。另衛生局原定9月3、4日在基隆港務分公司，開設6個月至5歲BNT幼兒疫苗大型接種站、文化局藝術進區活動、教育處萬人健走活動、動保所狗狗森友會活動及原定9月3日於基隆信義市場舉辦之群星會活動，都順延擇期舉行。

觀銷處表示，轄管風景區及觀光據點自9月2日至9月4日預防性封閉3天，包含大武崙沙灘、基隆嶼、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域。提醒民眾於颱風期間，隨時注意天氣預報，做好防颱準備，請勿進入風景區，以免發生危險。

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