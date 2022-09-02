　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

軒嵐諾襲台！基隆幼兒BNT集中施打站暫停服務　多項活動取消

▲基隆應變會議強化三級開設 林右昌籲嚴陣以待。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌主持颱風軒嵐諾應變會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央氣象局已發布颱風軒嵐諾海上颱風警報，基隆市長林右昌今（2日）上午於災害應變中心，主持颱風應變會議，他表示目前強化三級開設，籲請各單位及民眾提高警覺，不要因颱風不一定直接侵台而輕忽，提醒市民嚴陣以待，加強警備。

林右昌聽取基隆氣象站及本市氣象深耕團隊報告後指出，要求工務處針對外木山湖海路、槓子寮邊坡及復興隧道加強防備，請消防局通知海巡單位、偕同警察局，4日颱風遠離但仍有風勢，避免民眾在海邊逗留。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆應變會議強化三級開設 林右昌籲嚴陣以待。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆召開防颱會議籲請各單位提高警覺。

林右昌指出，颱風預計今天到明天應是基隆地區降雨與風力最大時刻，召開防颱會議籲請各單位提高警覺，前陣子缺水致土壤乾燥若有強降雨易致災，提醒民眾不要因颱風不一定直接侵台而輕忽。

林右昌表示，昨晚到今天清晨陸續降雨，在雙溪與貢寮地區、基隆河上游都有雨勢，雙溪與貢寮地區水位逐步回升，這可解決中正、信義區缺水情形，基隆河降雨較少將持續觀察降雨情形；八堵抽水站已達抽水水位並回補新山水庫，希望接下來降雨對旱象解除有所助益，並提高防颱準備與警覺。

▲軒嵐諾颱風基隆疫苗施打暫緩。（圖／基隆市政府提供）

會中，觀銷處指出，針對大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉，而颱風影響浪高，安全考量，9月2日到4日基隆嶼封島3天，船家皆自主取消船班，配合市府封島處置。另衛生局原定9月3、4日在基隆港務分公司，開設6個月至5歲BNT幼兒疫苗大型接種站、文化局藝術進區活動、教育處萬人健走活動、動保所狗狗森友會活動及原定9月3日於基隆信義市場舉辦之群星會活動，都順延擇期舉行

觀銷處表示，轄管風景區及觀光據點自9月2日至9月4日預防性封閉3天，包含大武崙沙灘、基隆嶼、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域。提醒民眾於颱風期間，隨時注意天氣預報，做好防颱準備，請勿進入風景區，以免發生危險。

▲軒嵐諾颱風基隆信義市場群星會活動。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

►正國會張銘祐質疑論文「相似度47%」　謝國樑：都有註明出處

►快訊／軒嵐諾外圍環流強風橫掃　基隆嶼明起封島3天

►謝國樑登記參選基隆市長　江宜樺陪同「力挺18歲公民權」

►台北大學博士論文被控抄襲　蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範

ET快訊
獨／最速賀成交！Show Girl翹臀A到BMW重機　碰一聲
颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬
快訊／鍾東錦參選苗栗縣長　國民黨速開考紀會準備開鍘
才和好娜美妻！連千毅「包廂極樂6內衣辣妹」　畫面外洩
阿根廷女副總統被「朝頭扣扳機」！　隨扈緊急擋住壓制
快訊／周天成鏖戰80分鐘三局勝出　搶進4強
快訊／戴資穎擊退好友依瑟儂！　直落二晉級4強
夢中遇美女！他衝聖地尋獲神秘石塊　敲開見「一片黑」暴富

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！網笑：男的真87

LIVE／BA.5疫情9月中下旬達高峰　指揮中心最新說明

男友媽第一次送禮！她打開驚見「蕾絲情趣戰袍」　網嗨：想抱孫了

軒嵐諾挾豪雨彈！台鐵平溪線竹子倒塌　路線中斷不通

買手搖杯附贈一圈「高級鐵框」？真相全場笑瘋：店員芭比Q了

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」網朝聖驚呆！老闆親曝生意狀況

颱風威脅！65班交通船停駛　空運也大亂「11架次航班延誤或取消」

不斷更新／颱風軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一次看

為了花好市多2000元紅利金！他逛一趟刷破萬　網秒懂：正常

時力控蔡適應論文抄襲　台北大學：已接獲檢舉「3個月完成審查」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！網笑：男的真87

LIVE／BA.5疫情9月中下旬達高峰　指揮中心最新說明

男友媽第一次送禮！她打開驚見「蕾絲情趣戰袍」　網嗨：想抱孫了

軒嵐諾挾豪雨彈！台鐵平溪線竹子倒塌　路線中斷不通

買手搖杯附贈一圈「高級鐵框」？真相全場笑瘋：店員芭比Q了

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」網朝聖驚呆！老闆親曝生意狀況

颱風威脅！65班交通船停駛　空運也大亂「11架次航班延誤或取消」

不斷更新／颱風軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一次看

為了花好市多2000元紅利金！他逛一趟刷破萬　網秒懂：正常

時力控蔡適應論文抄襲　台北大學：已接獲檢舉「3個月完成審查」

台積電跌逾1%！台股下跌逾120點摜破14700　貨櫃三雄挫逾6%

只錄《Change Day》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

台南國聖港燈塔啟動整建工程　打造在地私房景點

愛吃「超級加工品」的男性要注意！　哈佛研究：罹大腸癌風險增30%

林冠任賣屋籌資參選議員　民眾黨盼插旗台東...謝立功授旗打氣

「全台最長名」爆乳參選人！身分證曝光　選議員原因揭曉

「BA.5釀一急症」超越BA.2！前台大醫點名1族群：快打疫苗

王品集團喜迎第300間新店　第四季可望改寫店數歷史新高

嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！網笑：男的真87

最新「巧克力天堂」在高雄！超過600款巧克力吃到爽　還能喝咖啡

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

486先生捐款給蔣萬安！網見金額笑了

陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　專家示警新路徑暴風圈恐觸地

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

軒嵐諾強颱發威！猛烈雨彈開轟　7縣市豪大雨特報

花猴斷開16年婚姻！　她見聲明秒懂原因

軒嵐諾減弱中颱！海警發布　「首波警戒範圍」曝光

氣象局預估最快午夜陸警！暴風圈恐在東北角、宜蘭觸陸

更多熱門

相關新聞

颱風臨停有多貴？　E款賓士臨停一次噴20萬

颱風臨停有多貴？　E款賓士臨停一次噴20萬

中颱「軒嵐諾」來襲，中央氣象局今上午8時30分發布海上警報。全台各地陸續出現雨勢，竹北地區縣政二路南段和科大一路口一帶的路邊停車格，發生全新賓士被路樹「萬里挑一」命中，雖車損不嚴重，但眼尖的網友認出賓士的真實身價，紛紛留言討論。

日本4艘巡視船進入台海！南下躲避軒嵐諾

日本4艘巡視船進入台海！南下躲避軒嵐諾

軒嵐諾來襲　石門水庫距滿水位還有6公尺

軒嵐諾來襲　石門水庫距滿水位還有6公尺

軒嵐諾挾豪雨彈！台鐵平溪線竹子倒塌　路線中斷不通

軒嵐諾挾豪雨彈！台鐵平溪線竹子倒塌　路線中斷不通

颱風威脅！65班交通船停駛　空運也大亂「11架次航班延誤或取消」

颱風威脅！65班交通船停駛　空運也大亂「11架次航班延誤或取消」

關鍵字：

基隆颱風軒嵐諾林右昌

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面