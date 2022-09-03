軒嵐諾颱風侵襲！新北嚴陣以待　侯友宜視察漁港防颱整備

▲軒嵐諾颱風侵襲！侯友宜視察漁港防颱整備。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

今年第11號颱風軒嵐諾來襲，氣象局預估軒嵐諾颱風持續朝台灣北部海面逼近，此次軒嵐諾颱風侵襲，新北市政府提早應變嚴陣以待。侯友宜再次提醒市民朋友，注意颱風資訊，並配合市府各項預防性避難及管制措施。

侯友宜指出，新北市北海岸及東北角共有28處漁港，首要需協助就地安置漁工、維護漁船安全，今天視察沿岸浪高風也大，預計傍晚到明天中午是颱風對新北影響最大的時間，呼籲民眾配合不要靠近長浪、盡量避免出門，所有漁會、漁港安全維護會由漁業處統籌整備。

▲侯友宜特別到下罟子漁港視察防颱整備。

下罟子漁港位於新北市淡水河流域的左岸，是八里及淡水地區船舶停泊的重要港口，侯友宜特別前往下罟子漁港視察防颱整備及正在施工的漁具倉庫及浮動碼頭工程的防颱作業，要求市府漁業處同仁加強漁港區域內公共設施之防護、加強漁船停泊避風等防颱準備作業。

另外，請船主加強港區漁船纜繩固定及漁工安全維護，同時請各區漁會對魚貨直銷中心、漁會辦公處所等一般設施及消費地魚市場，作好防颱措施，希望漁民朋友做好萬全準備。

侯友宜表示，面對颱風的考驗不能掉以輕心，同時也請漁民朋友隨時密切關注氣象局所發布的天氣資訊，作好防颱整備，並注意自身安全，將危險與災害降至最低。

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