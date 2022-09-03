軍人節力挺國軍！國防預算大幅成長　蔡英文：代表政府對國軍支持

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊等人，今（3日）出席「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」。隨後，賴清德與蔡英文紛紛於臉書向國軍致敬、喊話力挺，感謝國軍貢獻與付出，並讚揚其展現堅定不退縮的勇氣，蔡英文也強調，「國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持。」

針對九三軍人節，蔡英文她表示，上個月中國在台海周邊進行軍演，引發區域緊張情勢，這段時間，她特地到陸海空三軍各級部隊，為第一線的國軍弟兄姊妹加油打氣，了解當時戰備狀況，也和他們一起用餐。看著他們分享執勤甘苦時的神情，堅定又充滿自信，聽他們描述與中國敵艦機對峙時的語氣，仍有幾分激動，但也更加成熟。

「國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得國人為他們喝采。」蔡英文指出，面對中國的軍事威脅，政府明年度的國防部預算，首次突破4,000億元，整體預算規模更將達到5,863億元，國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

蔡英文強調，國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠，「我要請大家，繼續給國軍大大的支持，給國軍最大的動力！」

另外，賴清德也說明，國軍是守護台灣安全的重要支柱，不分晝夜地克盡職責，從守護國土、保衛人民到救災防災，只要國家有需要，從不退縮，總是立即站上第一線，在充滿風險的環境中執勤，非常感謝國軍弟兄姊妹及家屬的貢獻與付出。

▲副總統賴清德向國軍致敬。（圖／翻攝自賴清德臉書）

