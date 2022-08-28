2022年斗六市長盃慢速壘球錦標賽　連續二週日開戰

▲斗六市長林聖爵（揮棒者）說希望藉由本次活動讓民眾認識慢速壘球運動，並能推廣到各年齡層，透過球賽聯繫彼此的情感，促進交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

111年度斗六市長盃慢速壘球錦標賽於8月28日及9月4日連續二週日，於斗六市長安壘球場精彩進行。斗六市公所說明，本屆賽事有19 隊報名參賽，共計340多名選手，隊伍中不乏來自各行各業，顯見慢速壘球運動已普及於各生活圈。

斗六市長林聖爵表示，慢速壘球是一項展現團隊精神與凝聚向心力之運動，透過團隊互助合作，以凝聚隊員之感情，選手們努力揮灑汗水，期望爭取最佳成績，拚博的精神值得讚揚及肯定，期勉參賽的運動員們都能在賽場上獲得亮眼成績。

林聖爵強調，健康體能為國家競爭力的重要指標之一，為普及運動風氣，斗六市公所積極推動各項運動賽事，以期增加運動人口，打造斗六的清新樂活，進而提昇市民的生活品質，讓斗六邁向健康市。

▲2022年斗六市長盃慢速壘球錦標賽有19 隊報名參賽，共計340多名選手，隊伍中不乏來自各行各業，顯見慢速壘球運動已普及於各生活圈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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