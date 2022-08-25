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甜美好柚！　斗六文旦節活動下週末開跑

▲斗六市公所舉辦「甜美好柚！111年斗六文旦節系列活動」今（25）日召開宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所舉辦「甜美好柚！111年斗六文旦節系列活動」今（25）日召開宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋佳節將屆，為了一年一度的斗六文旦節，斗六市公所舉辦「甜美好柚！111年斗六文旦節系列活動」今（25）日召開宣傳記者會，邀請長平社區媽媽們熱鬧為斗六文旦節活動揭開序幕。

斗六文旦進入採收季節，多位果農代表及文旦相關產品的廠商一起出席支持，現場宛如小型文旦博覽會；市長林聖爵表示，公所對於推廣斗六文旦不遺餘力，每年舉辦文旦品質評鑑及展售活動，以及斗六優秀的柚農們，不斷精進栽種方式、細心呵護栽培每一顆文旦，攜手建立全台最優質、最好吃的「斗六文旦」。

斗六市文旦面積約192.57公頃，總產量約3842.64公噸，8月30日將於市公所斗六廳舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」，今年共有69組優質果農參與評鑑，在公正嚴謹的專業角度及最客觀的評比下，互相角逐比拚，評選出品質優良的文旦，場面盛大，有興趣市民歡迎前往參觀評鑑。

斗六市公所說明，9月3、4日為期兩天在斗六膨鼠森林公園舉辦「斗六文旦展售活動」，當天展售優質斗六文旦，民眾可以產地直買新鮮文旦，活動現場有精彩豐富的表演及活動，舞台上有小朋友喜愛的ＭＯＭＯ姐姐，兒童劇團，台下也有闖關遊戲贈送膨鼠鑰匙圈。

晚上更邀請到實力堅強的街舞表演，開啟夜晚舞台魅力，晚會由最強選秀男團「原子少年-金星」，元氣女孩-陳思綾現場演唱，打造秋日夜晚文旦音樂饗宴。活動相關訊息請隨時關注「雲林縣斗六市公所粉絲團」。

▲斗六市公所舉辦「甜美好柚！111年斗六文旦節系列活動」今（25）日召開宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲多位果農代表及文旦相關產品的廠商一起出席支持，現場宛如小型文旦博覽會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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