　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮近期竊案頻傳，東南夜市近幾週來都有安全帽不見的狀況，管理單位在停車場用大聲公不停宣導務必收妥以防遭竊，日前一名李姓鎮民於臉書社團發文「竊盜犯在西螺出沒」並貼出竊賊照片提醒鄉親注意宵小。西螺警分局今（27）日發出簡短說明「7月12日之竊案，警方依規定受理，積極偵辦中」。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

西螺東南觀光夜市數週前開始，陸續傳出有民眾將安全帽放置椅座上或掛在手把、掛鉤，未收進機車置物箱而遭竊事件，但可能因失竊的安全帽價值不高，沒有人前往報案。記者日前向西螺警分局查證，警方表示7月15日至8月15日都沒有接獲安全帽失竊報案。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺竊案頻傳，西螺分局偵查隊副隊長邱偉哲說明7月12日竊案情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

8月25日一名李姓鎮民於臉書社團《西螺人（讚）出來》貼出文章「此竊盜犯在西螺犯案，犯案日111年7月12日，目前尚未找到人，尚未收到員警通知進度，」並貼出2張竊嫌照片，呼籲西螺民眾注意小心這個可疑人士。西螺警分局埤源派出所林姓警員於貼文底下回覆「本所已積極偵辦，待犯嫌到案會移送雲林地檢署偵辦」。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

據了解，該起竊案為安全帽遭竊，遺失地點在西螺鎮大茄苳（大新里）的便利商店外，而安全帽價值4千元，監視器畫面只有拍到竊賊臉部與犯案時騎機車的前方，並未拍到車牌 。警方雖掌握竊嫌身份，但尋訪其住處均不在家，發通知要求嫌疑人到案說明，但至目前人未見人影。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

今（27）日西螺警分局主動發出說明，7月12日12時許，在本轄西螺鎮統一超商大茄苳門市前，發生一件被害人之安全帽置於機車腳踏墊上遭不明人士竊取案件，經至本分局埤源派出所報案，警方依規定受理，積極偵辦中。案經本分局員警獲報立即展開偵查作為，目前已鎖定特定犯嫌，將積極查緝該名犯嫌到案，以保障民眾財產安全。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

西螺陳姓民眾表示，西螺竊案屢見不鮮，很多人買菜、買便當之後掛在機車上，再到超商或是其他店家購物，一轉眼沒幾分鐘出來就發現車上的東西不翼而飛，那安全帽一般都是放在菜籃、腳踏墊，不然就是掛在掛鉤，被偷就算了，想想已經損失幾百塊的東西，都不想再浪費時間走報案流程，如此不了了之造就竊賊越發猖獗。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►4歲童崩潰尖叫不想上學！家長調監視器一看氣炸　師竟拿隔板敲頭

►三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

►電錶遭噴詭異紅漆　居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

►虎爺面前照樣偷！摸走300香油錢　傻賊公園睡午覺被逮


►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
領隊跳針喊「30分鐘就到了」　5人迷路生火躲野豬
1族群被黃珊珊搶走　他揭陳時中「急了」：開始出奇招
台南警13槍制伏雙刀男！　首度朝真人射擊：亢奮又緊張
買行李箱驚見「2腐爛童屍」！　紐西蘭警急叩南韓找人
快訊／醫護「防疫津貼被追回」心寒！　指揮中心回應了
快訊／S2O活動前突發「最新公告」！　現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

許亞倫戶籍地「查無此人」！名嘴質疑1點：自強外役監也芭比Q了

「一直走都到不了」河床生火躲野豬　工班談迷路驚魂一度哽咽

室內威脅更大！誘雙刀男到戶外...13槍制伏　台南警：亢奮又緊張

出獄男偷150萬珠寶　24萬香奈兒錶不見...他說：袋子破洞掉了

2工班溯溪迷路...只喝山泉水解飢　順利獲救後狂嗑油飯

清水公所員旅5人失聯　盧秀燕趕赴現場...頻說：平安就好

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

第1批獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引　困深山一夜餓壞了

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

梁文音離婚2年「還是相信愛情」　笑稱「怨恨對健康沒有好處」

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

許亞倫戶籍地「查無此人」！名嘴質疑1點：自強外役監也芭比Q了

「一直走都到不了」河床生火躲野豬　工班談迷路驚魂一度哽咽

室內威脅更大！誘雙刀男到戶外...13槍制伏　台南警：亢奮又緊張

出獄男偷150萬珠寶　24萬香奈兒錶不見...他說：袋子破洞掉了

2工班溯溪迷路...只喝山泉水解飢　順利獲救後狂嗑油飯

清水公所員旅5人失聯　盧秀燕趕赴現場...頻說：平安就好

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

第1批獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引　困深山一夜餓壞了

游錫堃：台灣本土漢詩吟唱比賽　有助了解台灣民主奮鬥史

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

台塑與長庚科大、雲林長庚攜手　聯合舉辦長者夏令營

遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

炎亞綸認排斥本名「吳庚霖」！　曝「由來」背後有涵義

今晚加菜！自信貓嘴叼「彈跳活魚」　驕傲小腳步笑瘋29萬網

雲林推動婦女權益及性別平等　民眾踴躍參與宣導見成效

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫　Apple Watch當場爆炸

58歲包偉銘重返遊樂園　看迪士尼幻想「當白馬王子」

「無障礙是城市進步的象徵」　高虹安提6大身障平權政策　

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

社會熱門新聞

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

即／清水公所員遊賞一線天5失聯全尋獲　意識清楚

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

即／清水公所員工旅遊5人失聯　警消搜救中

清水區公所「武界溯溪」5失蹤！　名單曝光

即／找到2人！清水公所員旅仍有3失聯　持續搜救中

快訊／台3線阿婆灣「重機翻覆」　騎士跌落谷底

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

快訊／阿婆灣「重機翻覆」倒插橋邊　騎士摔谷底不治

中尉疑遭霸凌輕生　腳踏車離奇出現寢室

更多熱門

相關新聞

清水公所員旅5人失聯尋獲　盧秀燕鬆口氣「平安就好」

清水公所員旅5人失聯尋獲　盧秀燕鬆口氣「平安就好」

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，不過稍早也傳出好消息，失聯的5人均已被尋獲，目前正持續下撤中。而台中市長盧秀燕接獲消息後，也緊急趕往現場了解狀況，在知道5人均已被平安尋獲後，忍不住大嘆，「平安就好」。

迴轉撞斷電桿！　騎士煞車不及慘撞上

迴轉撞斷電桿！　騎士煞車不及慘撞上

彰雲大橋上留藍白拖　獨居老翁趴臥橋下送醫不治

彰雲大橋上留藍白拖　獨居老翁趴臥橋下送醫不治

員警追緝百公里12小時內逮獲涉案3人

員警追緝百公里12小時內逮獲涉案3人

新北貢寮男潛水客溺水　送醫急救不治

新北貢寮男潛水客溺水　送醫急救不治

關鍵字：

西螺警分局竊案安全帽雲林埤源派出所影音

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面