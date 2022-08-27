4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮近期竊案頻傳，東南夜市近幾週來都有安全帽不見的狀況，管理單位在停車場用大聲公不停宣導務必收妥以防遭竊，日前一名李姓鎮民於臉書社團發文「竊盜犯在西螺出沒」並貼出竊賊照片提醒鄉親注意宵小。西螺警分局今（27）日發出簡短說明「7月12日之竊案，警方依規定受理，積極偵辦中」。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）



西螺東南觀光夜市數週前開始，陸續傳出有民眾將安全帽放置椅座上或掛在手把、掛鉤，未收進機車置物箱而遭竊事件，但可能因失竊的安全帽價值不高，沒有人前往報案。記者日前向西螺警分局查證，警方表示7月15日至8月15日都沒有接獲安全帽失竊報案。

▲西螺竊案頻傳，西螺分局偵查隊副隊長邱偉哲說明7月12日竊案情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

8月25日一名李姓鎮民於臉書社團《西螺人（讚）出來》貼出文章「此竊盜犯在西螺犯案，犯案日111年7月12日，目前尚未找到人，尚未收到員警通知進度，」並貼出2張竊嫌照片，呼籲西螺民眾注意小心這個可疑人士。西螺警分局埤源派出所林姓警員於貼文底下回覆「本所已積極偵辦，待犯嫌到案會移送雲林地檢署偵辦」。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

據了解，該起竊案為安全帽遭竊，遺失地點在西螺鎮大茄苳（大新里）的便利商店外，而安全帽價值4千元，監視器畫面只有拍到竊賊臉部與犯案時騎機車的前方，並未拍到車牌 。警方雖掌握竊嫌身份，但尋訪其住處均不在家，發通知要求嫌疑人到案說明，但至目前人未見人影。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

今（27）日西螺警分局主動發出說明，7月12日12時許，在本轄西螺鎮統一超商大茄苳門市前，發生一件被害人之安全帽置於機車腳踏墊上遭不明人士竊取案件，經至本分局埤源派出所報案，警方依規定受理，積極偵辦中。案經本分局員警獲報立即展開偵查作為，目前已鎖定特定犯嫌，將積極查緝該名犯嫌到案，以保障民眾財產安全。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

西螺陳姓民眾表示，西螺竊案屢見不鮮，很多人買菜、買便當之後掛在機車上，再到超商或是其他店家購物，一轉眼沒幾分鐘出來就發現車上的東西不翼而飛，那安全帽一般都是放在菜籃、腳踏墊，不然就是掛在掛鉤，被偷就算了，想想已經損失幾百塊的東西，都不想再浪費時間走報案流程，如此不了了之造就竊賊越發猖獗。

▲西螺竊案頻傳，民眾安全帽遭竊無奈貼文呼籲民眾注意竊賊。（圖／西螺警分局提供）

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