遭蟲吻依然Q彈香甜　1.5萬斤文旦滯銷...獨眼老農降價賣只求回本

▲劉招男皺著眉，看著滯銷又沒通路的文旦落寞搖頭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六文旦進入採收，今年白露與中秋節相隔僅3天，果農採收銷售期短，價格恐會受衝擊，獨眼文旦農劉招男因身體不適，加上往年協助他做病蟲害防治的老農過世，臨時找不到農工，整園文旦的表皮變褐色粗糙，賣相大打折扣，連老主顧都替他著急，劉招男只好全部「再降價賣」，只求回收成本及工錢。

斗六柚農劉招男高齡81歲，種植文旦已47年，堅持不用除草劑、僅用有機肥，採收後修枝、幫文旦樹作月子，所產的文旦甜中帶果酸、風味濃郁，因擔心農具與資材遭竊，40多年來劉招男以果園為家，日夜細心看顧整園的老叢文旦，每一顆結果都是愛的結晶。

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▲原聘的農工因病過世，劉招男自己也身體不適，找不到農工而錯過防治時間，整園的文旦外皮幾乎每一顆都有深淺不一的褐色吻痕。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉招男上了年紀後有些行動不便，20年前文旦的病蟲害防治噴藥就都固定請一名資歷深的農友協助，幾個月前正好是紅蜘蛛等蟲害防治期，該名農友因病過世，劉招男自己也身體不適，又找不到農工而錯過防治時間，整園的文旦外皮幾乎每一顆都有深淺不一的褐色吻痕。

▲斗六文旦農劉昭男僅用有機肥，所產的文旦甜中帶果酸、風味濃郁，卻因賣相不佳而滯銷。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉招男皺著眉說，文旦果皮賣相不佳，連日來雖有幾位老顧客上門採購，試吃後後發現果肉水準沒有退步，甜度高、果肉Ｑ彈。但惟因需要送禮所用，柚果外皮賣相不佳，所以都減少採購數量，現還在陸續採收，看著滯銷又沒通路的文旦落寞搖頭。

今年節氣白露、中秋只差3天，銷售時間短，劉招男剛採收完成約有1萬5000斤，他說，為了能賣出去、賺點成本減少損失，往年10斤一箱賣800元、700元的，今年都降價分別賣600、500元，只盼著能回收一點成本及工錢，劉招男手機：0981-060078。

▲斗六柚農劉招男高齡81歲，種植文旦已47年，40多年來以果園為家日夜細心看顧，每一顆結果都是愛的結晶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

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