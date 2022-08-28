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遭祝融全毀「蚵寮學堂」　受各界善團相助今重生揭牌

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團連續2週末共200多名義工協助修繕，今（28）日完工落成進行揭牌典禮，捐助全部經費的善心人士林芯嬡小姐到場，受到地方老少歡迎及感謝；學堂創辦人陳玉釵感動落淚，感謝各界善心人士捐款、捐設備與義工的全力以赴。

蚵寮學堂創辦人陳玉釵紅著眼說道，火災後看到所有設備燒得焦黑，心想學堂沒希望了，感謝希望義工團及各界人士捐款、捐物資，讓蚵寮學堂浴火重生，村內老人、小孩有地方可以學習。 並介紹修繕完成的蚵寮學堂像新屋一樣，屋內一、二樓空間更寬敞、明亮，而且課桌椅也都更新，聲寶公司、微星科技分別捐贈冷氣、20部筆記型電腦。

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

十多位蚵寮學堂長輩參加學堂入厝，他們說，學堂火災後擔心沒地方可以去，今天看到修好的學堂比原來更舒適，很開心以後每天可以到學堂跟大家一起學習、聊天、吃飯。

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「蚵寮學堂」創辦人陳玉釵介紹修繕完成的蚵寮學堂像新屋一樣，屋內一、二樓空間更寬敞、明亮。（圖／記者蔡佩旻攝）

希望義工團理事長尤瑞豊指出，第一時間得知蚵寮學堂遭祝融付之一炬，老人、學子沒有地方可以學習、吃飯地方，而地方對學堂又有迫切需要，第一時間啟動修繕工作，很感謝林芯嬡小姐得知後，答應捐助全部經費115萬元，全台各地義工也暫時放下手邊工作來協助。 尤瑞豊說，這次修繕經費高主要是避免再發生火災，因此把危險因素都排除，包括使用防火漆，並把老舊電線都汰換，提高用電容量。

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲微星科技捐贈「蚵寮學堂」20部筆記型電腦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲修繕完成的蚵寮學堂像新屋一樣，屋內一、二樓空間更寬敞、明亮，而且課桌椅也都更新。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「蚵寮學堂」上月底慘遭祝融，整棟建築及室內設備付之一炬，台灣希望義工團200多名義工協助修繕，今日完工落成進行揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲修繕完成的蚵寮學堂像新屋一樣，屋內一、二樓空間更寬敞、明亮，而且課桌椅也都更新。（圖／記者蔡佩旻攝）

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