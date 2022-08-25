回味當年記憶！　「阿爸歌廳秀」8／27雲林林內登場

▲民進黨雲林縣黨部將於8月27日晚上6點於林內寶隆公園舉辦「回味當年！阿爸的歌廳秀」，邀請大家與阿爸一起來觀賞回味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「父親是守護護孩子成長的溫柔大樹」民進黨雲林縣黨部於日前舉辦爸爸節票選活動，最後由林內鄉長參選人邱世文，勇奪按讚數最多，獲選為「2022年度最佳爸爸」，民進黨雲林縣黨部將於8月27日晚上6點於林內寶隆公園舉辦「回味當年！阿爸的歌廳秀」，邀請大家與阿爸一起來觀賞回味。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，自己是阿爸也是阿公，守護、看著孩子孫子成長，從來不曾說覺得累，因為看到孩子的成長孫子的笑容，自己的付出與守護就都值得了；這次舉辦歌廳秀的表演活動，是很多阿公阿爸的回憶與記憶，邀請大家8月27日一同來參加觀賞歌廳秀表演。

▲民進黨雲林縣黨部主委林金忠（左）說，自己是阿爸也是阿公，這次舉辦歌廳秀的表演活動是很多阿公阿爸的回憶與記憶，邀請大家8月27日一同來參加觀賞歌廳秀表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉民蔡姓阿公說，以前自己也常從雲林跑到高雄看歌廳秀，這次在林內有機會再看到是當年的歌廳秀表演在家鄉重現，很興奮也很期待，預計會帶太太和孫子一起來看歌廳秀表演。

雲林縣議員邱世文表示，50-60年代阿爸的歌廳秀是阿公阿爸喜愛的美好記憶，8月27日我們將用一個歌廳秀回味當年的演唱及舞蹈表演，讓大家一同回到50-60年代與阿公阿爸及家人。

▲民進黨雲林縣黨部將於8月27日晚上6點於林內寶隆公園舉辦「回味當年！阿爸的歌廳秀」，邀請大家與阿爸一起來觀賞回味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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