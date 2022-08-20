中介法引反彈！張麗善抨擊劉建國：曾說謠言也應受言論自由保護

▲雲林縣長張麗善。（圖／翻攝張麗善臉書）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國家通訊傳播委員會(NCC)公布《數位中介服務法》草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，引爆強烈反彈。雲林縣長張麗善今(20日)在臉書PO文，抨擊對手、民進黨籍雲林縣長參選人劉建國曾在2013年提案主張，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，但如今看到政府對言論自由伸出黑手時，劉卻完全默不作聲。

張麗善表示，言論自由是最針對的民主價值，也是全台人民的共識，但《數位中介服務法》草案卻可能對言論自由造成非常嚴重的損害，社會各界都已明確表達擔憂，可見草案內容爭議性很大。

張麗善認為，「若這項法令通過，未來政府管制言論的範圍不只在PTT、Dcard等論壇，就連線上遊戲、雲端空間都會遭到監控；LINE台灣官方更提到，這會讓私人通訊也被介入，嚴重影響個資；是否是不實資訊，應該要由法院裁定，不應該為行政單位開一道後門。」

此外，張麗善還抨擊對手，表示劉建國曾在2013年提案主張，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，當時的劉建國是在野黨立委，力主言論自由的保護對象可以擴充到「謠言」，但當劉建國成為執政黨立委、看到政府對言論自由伸出黑手時，卻完全默不作聲，更遑論要捍衛，「這是我感到非常不解、也非常遺憾的事情。這不是需要觀風向才能決定的事情，這是絕不能有絲毫讓步的民主價值。」