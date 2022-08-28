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快訊／渡劫閃電深夜再現　雲林民眾：天上的日光燈壞了！

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣部分地區今（27）日晚間10時許從虎尾鎮、斗六市、莿桐鄉、西螺鎮等地陸續下起狂風暴雨，天空先是瘋狂不停地閃電，隨後下起大雨宛如颱風過境，民眾拍下天空閃電分享，網友回應根本日光燈壞掉！國家災害防救中心稍早也發出淹水警訊「斗六市淹水一級警戒(斗六站1小時雨量60.5mm)。

今日晚間10時許雲林部分鄉鎮突然下起暴風雨，約9時許天空打起悶雷轟隆隆，民眾拍下窗外閃電再LINE群組分享「又有人在渡劫嗎！」，另一民眾分享氣象局雷達回波圖只見色塊局級雲林縣，並回應「根本針對雲林！」引起網友一陣討論，這陣雨來得快去得快，但虎尾鎮有路樹倒塌警方正在處理排除、警戒，林森路也出現排水溝噴泉情況。

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，虎尾鎮林森路出現排水溝噴泉。（圖／民眾提供）

除中央氣象局官方臉書社團《報天氣-中央氣象局》稍早發出貼文「對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(27日)晚至明(28日)清晨雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。」警訊之外，國家災害防救中心lLINE系統也陸續發出淹水警報：斗六市一級、虎尾鎮一級、莿桐鄉二級、褒忠鄉二級。

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

▲雲林部分鄉鎮持續打雷瘋狂閃電。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

▲網友分享雷達回波圖表示根本針對雲林啊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）


▲中央氣象局官方臉書社團《報天氣-中央氣象局》稍早發出貼文雲林縣地區「大雨特報」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

▲雲林下起狂風暴雨宛如颱風，民眾拍下閃電天空表示根本是壞掉的日光燈。（圖／民眾提供）

▲國家災害防救中心lLINE系統也陸續發出淹水警報。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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