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斗六市志工誓師大會　宣揚「維護家園整潔」

▲宣誓大會共有45個志工隊伍參加，每個隊伍都準備了自己的專屬隊旗，在地的社區也帶來獨具特色的演出，展現志工服務的活力與熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市榮獲「2021台灣健康城市暨高齡友善城市獎-活躍獎」，殊榮歸功於所有志工維護環境的決心。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所為因應高齡化社會的潮流，積極環保志工與社福志工培訓、關懷或推廣富含教育意義的食農基地及長青食堂等一系列社區交流活動，吸引長輩、提升高齡者的社會參與度保持身心健康，更值得一提是，斗六市榮獲「2021台灣健康城市暨高齡友善城市獎-活躍獎」，殊榮歸功於所有志工維護環境的決心。

斗六市長林聖爵表示，2022年為雲林全民健康運動年，為提倡全民運動，增進身心健康，提高免疫力，希翼透過這次的活動倡導高齡者能夠多多離開室內，出去走走，並藉著歡樂有趣的大會活動，凝聚社區居民情感，及身心壓力的紓解。

林聖爵說，此次大會經由活躍進場旗步走，共有45個志工隊伍參加，每個隊伍都準備了自己的專屬隊旗，其他公部門也借此機會進行政宣導，而在地的社區帶來獨具特色的演出，展現志工服務的活力與熱情。除此之外，本次活動共有2項趣味競賽活動，讓志工們體驗夾兵乓球及擲杯的樂趣，
今年兵乓球第一名為鎮東社區發展協會而擲杯第一名為長平社區發展協會。

斗六市公所說明，而為感謝高齡志工辛勞的奉獻與付出，更特別頒發90歲以上高齡優秀志工表揚分別是八德社區-賴朝欽、鎮西社區-張江吟妹、保長社區-林莊貴金，感謝他們的付出。當志工是不分年長或年幼，期待未來有更多願意為斗六付出的民眾參與志工活動，共創「活躍斗六，志工城市」。

▲宣誓大會共有45個志工隊伍參加，每個隊伍都準備了自己的專屬隊旗，在地的社區也帶來獨具特色的演出，展現志工服務的活力與熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲宣誓大會共有45個志工隊伍參加，每個隊伍都準備了自己的專屬隊旗，在地的社區也帶來獨具特色的演出，展現志工服務的活力與熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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