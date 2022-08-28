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狂暴雷雨釀樹倒占車道　虎尾警冒雨站崗警戒至深夜

▲行道樹倒塌於機車道，樹梢部分亦影響外側車道，警員於現場擺設交通錐及將巡邏車爆閃燈開啟警示，冒雨堅守以指揮棒提醒用路人繞開路樹倒塌位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行道樹倒塌於機車道，樹梢部分亦影響外側車道，警員於現場擺設交通錐及將巡邏車爆閃燈開啟警示，冒雨堅守以指揮棒提醒用路人繞開路樹倒塌位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮昨（27）日晚間10時許突然打雷閃電、下起狂風暴雨，宛如颱風過境，虎尾警分局惠來派出所於晚間10時56分接獲熱心民眾報案，稱台一線南向北行236km處有路樹倒塌並佔據的機車道、外線車道，惠來所警員李富智、何銘華接報迅速到場，冒雨警戒並通報工務段直至深夜狀況排除才撤崗。

虎尾警分局今說明，惠來所警員李富智、何銘華到現場後發現旁行道樹倒塌於機車道，樹梢部分亦影響外側車道，由於樹木枝幹體積龐大需以大型機具吊離排除，遂由警員於現場擺設交通錐及將巡邏車爆閃燈開啟警示，冒雨堅守以指揮棒提醒用路人繞開路樹倒塌位置，亦立即通知斗南工務段前往排除。

▲行道樹倒塌於機車道，樹梢部分亦影響外側車道，警員於現場擺設交通錐及將巡邏車爆閃燈開啟警示，冒雨堅守以指揮棒提醒用路人繞開路樹倒塌位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

由於當時雨勢夾帶閃電、暴風，惠來派出所所長蔡昆鴻擔心同仁執勤安全，亦驅車前往察看，也停留於現場協助警員交通疏導、互相照看，直至深夜1時45分許斗南公務段將倒塌路樹清除完畢，道路恢復暢通，虎尾分局2警員與惠來派出所所長蔡昆鴻才安心裁撤崗。

▲行道樹倒塌於機車道，樹梢部分亦影響外側車道，警員於現場擺設交通錐及將巡邏車爆閃燈開啟警示，冒雨堅守以指揮棒提醒用路人繞開路樹倒塌位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

惠來派出所所長蔡昆鴻表示，感謝現場同仁迅速並妥善處理才不至於釀成交通事故，也嘉勉同仁為了用路人的安全，冒著大雨排出道路障礙。

虎尾警分局長廖志明則表示，夏日對流雲系發展旺盛易有短延時強降雨，雨天造成行車視線不佳，呼籲民眾雨天開車時放慢車速，注意車前狀況，並開亮頭燈，與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，確保行車安全，以避免交通事故發生。

▲行道樹倒塌於機車道，樹梢部分亦影響外側車道，警員於現場擺設交通錐及將巡邏車爆閃燈開啟警示，冒雨堅守以指揮棒提醒用路人繞開路樹倒塌位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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