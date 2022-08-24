鼓勵雲林新住民孩子勤學　建研會1人補助2萬...創助學金新紀錄

▲ 建研會設立「用愛培力建研之子」助學金，主要希望鼓勵這些孩子勤學並發揮正能量，讓台灣「更在地、更國際」，不能輸在起跑點，攜手共創美好未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中華民國工商建設研究會（建研會）為鼓勵更多優秀新住民學生勤學向上，在1天內募集120多萬元，今（24）日頒發「用愛培力建研之子」助學金，雲嘉地區共60多名新住民學子1人2萬元，創下雲林單筆核發最高的個人助學金，建研會強調「更在地、更國際」，期待共創美好未來。

「用愛培力建研之子」助學金發贈對象，經嚴格評選從雲林縣四湖、台西、水林、虎尾等多所國中小學共推薦21名優秀新住民學生，今天於四湖鄉飛沙國中頒獎，在雲林縣副議長蘇俊豪穿針引線下建研會中區聯誼會長周伯良、主委黃彥富、總會長林麥升等人親蒞現場頒獎。

▲ 雲林縣議會副議長蘇俊豪鼓勵孩子千萬不可妄自菲薄，只要肯學將來必有前途。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建研會長周伯良表示，其實新住民與生俱來就會兩種以上的語言，強過一般學生，所以設立「用愛培力建研之子」助學金，主要希望鼓勵這些孩子勤學並發揮正能量，讓台灣「更在地、更國際」，不能輸在起跑點，攜手共創美好未來。建研會今天頒發每人2萬元，創下雲林單筆個人助學金最高記錄。

周伯良說，愛要一次給得夠，來自工商界的建研會成員都很熱血，這次要發助學金，不出一天就募集120多萬元，將發給雲嘉地區60多名新住民學子，讓他們無後顧之憂專心讀書。雲林縣議會副議長蘇俊豪也舉出國內新住民成功案例，鼓勵孩子千萬不可妄自菲薄，只要肯學將來必有前途，甚至可為台灣奉獻專長與心力，創造更美好的台灣。

飛沙國中學生林美鳳，母親越南籍，勤學上進、功課好又勤練管樂，平時幫忙家務照顧幼妹，是大人眼中貼心好孩子。四湖國中吳易澄，父母北上謀生，他和弟弟跟著祖父母生活，他品學兼優，加入棒球隊為學校打出全國聯賽第4名佳績。他們接下兩萬元助學金，說這是一生中拿到最高額獎金，一定會善用更加用功，不讓大家失望。

▲ 雲林縣議會副議長蘇俊豪鼓勵孩子千萬不可妄自菲薄，只要肯學將來必有前途。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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