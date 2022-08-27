台塑與長庚科大、雲林長庚攜手　聯合舉辦長者夏令營

▲台塑企業自辦理「社區健康促進暨長者夏令營」迄今已邁入第三屆，今年度活動共10個社區之長者，223位齊聚一堂，年齡合計超過1.9萬歲，其中更有6位年齡超過90歲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業秉持「取之社會，用之社會」之精神，為提供園區鄰近社區長者運動交流及成果發表平台，雲林長庚紀念醫院自2018年起與長庚科技大學健康促進團隊、台塑企業陸續辦理社區健康促進競賽、成果發表會已進入第5個年頭，2022年成果發表會邀請醫院鄰近七鄉鎮共10個社區共同參與。

台灣已邁入高齡社會，長庚科大健康促進團隊於廠區周圍鄉鎮規劃樂齡社區衛教課程，持續推動「全腦健康促進」、「玩遊戲健腦」等課程，為長者提供認知、心肺功能、肌耐力之訓練，幫助其以樂齡、逆齡、忘齡三步驟邁向健康老化、延緩失能，營造全齡健康樂遊的活動氛圍亦能增強長者之思路、反應及情緒管理能力，進而使其生活品質大幅提升。

台塑企業自2020年起開始辦理「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，迄今已邁入第三屆，今年度活動由雲林縣麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖鄉與彰化縣大城鄉共10個社區之長者，223位齊聚一堂，年齡合計超過1.9萬歲，其中更有6位年齡超過90歲！

台塑企業表示，今年是以長者體適能運動方式進行競賽，各社區長輩們都拿出了平時積極訓練的成果，取得佳績。台塑企業指出，秉持止於至善的企業精神，並以改善居民健康作為目標，台塑企業未來亦將持續與長庚科技大學、雲林長庚紀念醫院及健康關懷團隊，透過持續性巡迴關懷，協助鄉民提升健康，使雲林沿海地區成為健康社區典範。

▲台塑企業自辦理「社區健康促進暨長者夏令營」迄今已邁入第三屆，今年度活動共10個社區之長者，223位齊聚一堂，年齡合計超過1.9萬歲，其中更有6位年齡超過90歲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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