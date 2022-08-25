三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

▲林內鄉台三線省道山隆加油站前昨日發生一起車禍事故，汽車為迴轉遭後方機車騎士閃避不及撞上，傷重送醫搶救仍不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉台三線昨（24）日中午發生一起汽機車碰撞事故，強烈撞擊造成黃姓機車騎士傷重不治，撞擊過程被監視器記錄下來，疑似因為自小客車違規迴轉釀禍，斗六警方表示，該起事故由交通小隊依A1交通事故處理，肇事責任警方正調查釐清中。

昨日中午12時49分林內省道山隆加油站前發生一起死亡車禍事故，一輛自小客車從民宅開出，後退到外車道，車頭朝向南往斗六方向，竟直接迴轉越過槽化線，而遭機車騎士閃避不及直接撞上右前車門，騎士整個人遭拋飛一圈中重重落地，倒臥對向車道中央當場失去意識。

據了解，吳姓男子(47歲)當天駕駛自小客車從民宅開出後巷到對面加油站加油，疑貪方便直接從外車道想違規跨越槽化線轉到對面去，未料根本沒注意後方有來車。此時家住南投竹山鎮的黃姓男子（45歲）要去斗六求職找工作，不幸撞上，造成黃姓騎士右手左腳骨折、胸部有擦傷，傷勢嚴重，送醫搶救後仍回天乏術。

警方表示，該起事故由斗六警分局交通小隊依A1交通事故處理，肇事責任及違規事項警方正調查釐清中。

▲強烈撞擊造成騎士拋飛倒臥對向車道中央，傷勢嚴重、當場失去意識，送醫搶救仍不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►虎爺面前照樣偷！摸走300香油錢 傻賊公園睡午覺被逮

►電錶遭噴詭異紅漆 居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

►雲林也有垃圾屋！1天只清了1／5 鎮長嘆：你相信裡面有住人嗎？

►婦人離家走失駐足無助 虎尾警耐心送返家與兒團聚