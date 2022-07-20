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2050年邁向淨零碳排　台塑企業排碳量降幅15.7%

▲在行政院環境保護署空保處長蔡孟裕見證下，縣長張麗善與台塑企業由總管理處總經理林善志代表簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在行政院環境保護署空保處長蔡孟裕見證下，縣長張麗善與台塑企業由總管理處總經理林善志代表簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為改善空氣污染雲林縣府積極推動各項管制措施及跨單位合作，今（20）日「台塑企業空氣污染減量暨環境永續論壇」邀請產、官、學、研之專家，針對「空污監測」、「空品改善規劃建議」、「揮發性有機物管制及控制技術」及「台塑推動環境永續」等議題進行交流，縣長張麗善與台塑企業簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言。

在行政院環境保護署空保處長蔡孟裕見證下，雲林縣長張麗善與台塑企業由總管理處總經理林善志代表簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，以循環經濟為規劃方向，推動製程能源耗用減量等節能改善措施、推動能資整合，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。

▲在行政院環境保護署空保處長蔡孟裕見證下，縣長張麗善與台塑企業由總管理處總經理林善志代表簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在行政院環境保護署空保處長蔡孟裕見證下，縣長張麗善與台塑企業由總管理處總經理林善志代表簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林連續兩年榮獲環保署考核特優之肯定，結合「2030願景工業發展軸政策」推動能源轉型，由縣政府環保局、建設處及經濟部工業局與轄內各工業區服務中心共同合作，推動鍋爐使用低污染燃料，促使燃氣鍋爐比例由44%提升至91%。

並與台塑企業透過環境友善協談會議，輔導離島工業區進行污染改善、製程設備升級及訂定各項加嚴管制標準，精進污染減量措施，減少污染物排放；在推動全民綠生活方面，縣長張麗善表示，未來除持續維護空氣品質外，環境永續發展亦是另一個重要課題與挑戰。

雲林縣長張麗善表示，台塑企業近年來投入新台幣1227億元，改善廠區汙染防制設備，包括裝設濕式靜電集塵器、尾氣除白煙設備、排煙脫硫及脫硫、船舶油氣回收系統及使用高壓岸電等。

台塑企業總管理處總經理林善志表示，要做到淨零碳排有困難，但如台塑企業總裁王文淵所說的做好所有的污染防治工作，特別是空氣污染減量，最大的贏家是企業，不但可以確保工廠正常運轉、員工安全，甚至保護社區居民安全，進而達到友善環境。

林善志說，台塑企業排碳量由2007年最高峰的6148萬噸，降至2020年的5183萬噸， 減量965萬噸，降幅15.7%。2025年及2030年目標為較基準年（2007年）減碳20%、35%， 2050年達到碳中和為目標，減少成本、降低能源使用耗用率，提高能源使用效率，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。

▲在行政院環境保護署空保處長蔡孟裕見證下，縣長張麗善與台塑企業由總管理處總經理林善志代表簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「台塑企業空氣污染減量暨環境永續論壇」，邀請產、官、學、研等相關領域之專家，借助專長與經驗，針對「雲林縣空氣污染監測」、「空氣品質改善規劃與建議」、「揮發性有機物管制及控制技術」及「台塑企業推動環境永續作為」等議題進行交流分享。（圖／記者蔡佩旻攝）

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台塑企業零碳排雲林張麗善空氣品質空汙碳中和綠能技術永續環境

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