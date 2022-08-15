鼓勵東漂！台東打造高齡友善城市　廢校活化變身長照中心

▲台東長濱鄉忠勇國小翻轉為全新型長照綜合式服務中心，為全國第一座將整個校園整體規劃並提供適合長者使用的服務場域。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為解決台東縣高齡人口逐年增加的各種長期照顧需求，縣府整合有限的醫療照護資源、建構完善長照體制，同時積極協調地方等相關單位，並活化廢校閒置校舍空間變身為地區長照中心，縣長饒慶鈴希望提供在地、因族因地制宜的照顧服務，從健康維護及生活照顧等面向推動老人福利服務，展開綿密的守護網，打造全國最健康高齡友善城市。

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台灣人口快速老化，扶老比年年攀升，平均每6位年輕人就需照顧1位老人，對照地廣人稀、老化指數高達165％的台東縣，更是備感壓力，突破縣內偏鄉原鄉長照資源不足的困境，也是台東縣當前重要的挑戰。

饒慶鈴上任後，率縣府團隊推動「長照2.0」計畫，在幅員廣闊、地勢狹長的先天困境下，運用有限經費、快速建構綿密的長照服務網絡。除了鼓勵「長照1.0」績優服務單位持續認養偏鄉長照站點設立外，並請其擔任領頭羊角色協助輔導在地相關協會經營，也邀請在鄰近縣市執行長照站點著有績效的非營利組織，來台東參與服務並分享規劃營運經驗。

▲台東縣府爭取中央前瞻計畫經費，與成功鎮、池上鄉、太麻里鄉、延平鄉公所合作建置了4所多元照顧服務中心。

饒慶鈴指出，台東縣16個鄉鎮市中有15個屬原住民族地區，而原住民地區公有建築用地本就稀少，且開發利用依法需經部落族人諮商同意，為了加速行政作業，縣府團隊針對因學生人數減少而裁併廢校之閒置校舍空間，活化再利用變身成為地區長照中心。

其中，全縣老化指數最高的長濱鄉（398％），衛生局自2016年起歷經跨局處協調與多次部落溝通說明，終於成功將閒置校舍忠勇國小翻轉為全新型長照綜合式服務中心，為全國第一座將整個校園整體規劃並提供適合長者使用的服務場域，內部設置日照中心、臨托、失智據點、社區復健、老人送餐及社區共用之教育學習中心等多面向的照護服務。並且再次將運轉成功經驗複製在東河鄉隆昌國小上，除傳承原有的服務，更與鄉公所合作將操場規畫為老幼共用槌球塲，供社區民眾使用，與地方、部落共創合作雙贏。

饒慶鈴進一步說明，縣府除了持續推動閒置校園轉型為長照服務站點外，也爭取中央前瞻計畫經費，與成功鎮、池上鄉、太麻里鄉、延平鄉公所合作建置了4所多元照顧服務中心，中心內除提供多項長照服務，更結合失智團體家屋提供失智症長者照顧需求，提高其自主能力與生活品質。日照中心建物外觀及內部設計融合當地文化特色與習慣，讓長輩在熟悉環境享受健康自然老化的照護。

此外，為強化在地老化終老目的，在全縣各村里、部落建置文健站計103站、社區關懷計點計85站、13個聚福食堂、醫事C站計17站、失智症照顧服務據點計20站，整體布建率達76％，並提供預防延緩課程師資模組計425組，上課的內容繽紛有趣可提供不同的族群、年齡層適宜的課程，更增添長輩上課的意願。

為提供從家庭照顧者支持、居家、社區到住宿式之多元連續性照顧服務，於2019、2020年再次爭取中央「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，於長濱鄉樟原村、大武鄉大武村、關山鎮建置計225床、總經費達4億2,945萬元之住宿式長照機構，將照護量能均化，照護資源不再完全集中於市區，普及於各鄉鎮。

台東縣以「觀光城鄉 幸福家園」為願景營造健康高齡友善城市，落實地區照顧、讓長者在地健康老化，是縣府團隊積極努力的目標，未來仍將持續整合布建完善長照設施，提供更多元創新的長照服務，讓長輩健康快樂變老，也歡迎全國鄉親東漂，到台東健康快樂慢生活。