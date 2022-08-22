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中秋送暖　台塑與雲林縣紅十字會攜手照護沿海弱勢家庭

▲ 台塑企業結合雲林縣紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、紅十字會博愛志工隊與企業專人，於8月23起將在七天內於七鄉進行關懷慰問關懷加乘溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 台塑企業結合雲林縣紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、紅十字會博愛志工隊與企業專人，於8月23起將在七天內於七鄉進行關懷慰問關懷加乘溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

自古以來，中秋節月圓人團圓的盼念總是讓人們期待，隨著社會高齡化，老年人口及因疫情衝擊下所產生的弱勢家庭，為了張羅三餐而努力著卻沖淡了秋節暖意。台塑企業的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞塑膠、台灣化學纖維等公司共同捐贈麥寮廠區鄰近七鄉1330戶低收入戶家庭關懷慰問金及禮盒。

台塑企業結合雲林縣紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、紅十字會博愛志工隊與企業專人，於8月23起將在七天內踏遍麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等七鄉進行關懷慰問，讓中秋佳節增添溫馨，更藉由紅十字會專業人員提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓慰問關懷加乘溫暖。

「台塑企業暨勤勞基金會」2011年起辦理三節低收入關懷活動不曾間斷，對台塑企業麥寮廠區鄰近鄉鎮提供實質的在地回饋，善盡社會責任不遺餘力。今年起，結合紅十字會長照專業人員共同關懷慰問，提供照顧諮詢或轉介服務，降低沿海弱勢家庭福利資訊落差，從多元面向攜手照護弱勢民眾，讓民間企業與非營利組織的暖流可以成為良善的循環。

►聽Podcast #我在案發現場


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