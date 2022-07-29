雲林+593！新增4死...都有慢性病史　縣府呼籲完整施打疫苗

▲雲林縣本土確診個案今日＋593例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（29）日新增593例本土確診個案，分別為斗六105例，虎尾72例，麥寮43例，斗南、北港42例，西螺33例，古坑32例，莿桐31例，土庫28例，大埤26例，水林23例，臺西22例，林內20例，褒忠、四湖13例，口湖、崙背12例，東勢10例，元長8例，二崙6例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增593例確診個案中，年齡分布在未滿1-98歲，其中無症狀503人，其餘均為輕症，以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有542人、確診者居家照護在管中有2965人。幼兒莫德納疫苗開打以來已1560人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣累計258確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共84078例，其中累計258例為死亡，今日新增4例死亡確診個案，分別為2位男性與2位女性，年齡介於70 -90多歲間，分別有腦中風、高血壓、糖尿病、失智、慢性腎病、慢性阻塞性肺病、心臟疾病、癌症等慢性病史，其中2位已完整接種疫苗，另2位未曾接種疫苗，死亡日期介於7/18 至 7/24，經由疾管署判定今日公告。

衛生局再次提醒，中央已開放6個月以上至5歲(未滿 6 歲)的幼童接種第1劑疫苗、 5 歲以上至未滿 12 歲的孩童接種第2劑疫苗、12歲以上至17歲的青少年接種第3劑疫苗、 50歲以上的成人以及特殊對象可接種第 4 劑疫苗，鄉親只要符合接種條件即可向雲林縣COVID-19疫苗合約院所預約，儘快完整接種疫苗。

▲111年度統計本土累計確診數共84078例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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