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電錶遭噴詭異紅漆　居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮埤頭里一處集合住宅，住戶下昨日發現家門口的電錶遭噴漆做記號，擔心是否被竊賊盯上，拍照後貼到臉書地方社團詢問其他地方有沒相同情況。台電雲林區處今（24）日說明，確實是抄錶員因立自己辨識而自行噴漆做為記號區分，造成民眾的擔心疑慮甚感抱歉，早上已派員清除油漆，並向民眾致歉。

▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌，誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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西螺鎮埤頭里一處集合住宅共有10戶住戶是一年多新屋，昨日民眾發現家門口的電錶全被台電抄錶員，用紅色噴在外盒上做記號。疑惑於臉書社團《西螺囝仔(Xiluo)》貼文「今天台電抄表員中午來家抄後，不知道拿紅色漆噴成這樣，是代表什麼意思？如果要做標記，應該是可以用其他方式吧！？不知道有無其他鎮民遇到這樣的情況」。

▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌，誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲住戶說該區都是才一年多的新屋，電箱和牆壁被噴成這樣很誇張，對於抄錶員的作法相當不解。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午其他住戶向記者表示，昨日來做記號的確實是抄表員，將一側5戶的電錶箱上以噴漆做記號，剛好油漆用完，另一側則用黑色奇異筆畫圈為記號；另一位住戶則說，一開始還以為是有竊賊要來做記號，有點被嚇到，噴成這樣不知道的人還以為是欠人家錢被討債；另住戶表示有向台電求證，根據台電說法，是該區為新建屋是數位式電錶，認記號以後不用再走進來抄。▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌，誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲其中5戶的電錶箱上以噴漆做記號，但剛好油漆用完，另一側則用黑色奇異筆畫圈為記號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺電雲林區處已在今日中午前派員前往清潔完成，並說明情況，上午接獲通報稱看到有人檢查電表並在電表箱上噴漆，經查為西螺服務所外包抄表員所為，因該抄表員視力較為不佳，為方便識別該戶為自動讀表不需現場抄表，所以擅自在電表箱上做記號。

▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌，誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今早住戶紛紛向記者抱怨，一年多的新屋就被噴成這樣，很不能理解這樣的做法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺電雲林區處表示，西螺服務所張所長於接獲通報後，即主動聯繫該等用戶致歉並經同意後，至該社區10戶民宅清除表箱上註記，已於上午10時許完成清潔，並再度向該社區住戶當面致歉，已蒙諒解。本處將加強督導抄表人員不得擅自對用戶電表箱及旁邊做記號，並對包商依約計罰，造成用戶困擾，本處深表歉意。

▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌，誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲早上台電區處獲報後約近午即派員前往清理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌，誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電區處派員將全部遭噴記號的電錶外箱擦拭乾淨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮多戶民宅電錶遭噴上紅漆記號，引起住戶驚慌，誤以為被竊賊盯上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲住戶貼文表示電錶箱上遭噴紅漆做記號，詢問是否有其他地方一樣狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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