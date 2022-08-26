4歲童崩潰尖叫不想上學！家長調監視器一看氣炸　師竟拿隔板敲頭

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

雲林幼稚園遭爆管教不當！有學生家長爆料表示，女兒在該所幼稚園升上中班後，卻開始抗拒上學，家長原本還僅是認為小朋友是因為換班不適應老師而拒絕上學，未料女兒抗拒反應逐漸加劇，甚至崩潰尖叫就是不想去上學，才讓家長驚覺有異。向學校調閱監視器畫面後，發現老師疑似因管教不當，儘管未造成女童傷勢，但已造成女童心理創傷。雲林縣教育處也承諾會介入調查。

▲雲林一所幼稚園爆出老師疑似管教不當，拿隔板拍女童的頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



家長怒控，現年4歲的女兒從小班時便在該所幼兒園就讀，8月1日才剛升上中班，未料女童升上中班後便開始出現拒絕上學的情形，女兒一開始僅向他們表示不想上學，他們原先也僅以為是女兒因換班級，面對新老師所產生的不適應問題，因此不以為意，仍讓女兒前往學校；直到女兒的抗拒反應加劇，崩潰尖叫怒吼不要上學，才讓家長驚覺不對，緊急向園方調閱監視器畫面。

▲家長怒控，自家女兒疑因沒有按照隔板位置吃飯，就遭到老師隔離在角落吃飯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



從監視器畫面中可以發現，遭家長控訴疑似管教不當的老師，先是在班上要幫男童換衣服，未料該名老師卻僅將衣服套在男童頭上後，便不再理會男童，讓男童花費不少力氣，才自己將衣服穿好；而該名老師隨後拿著用餐隔板，卻疑似因為一名女童擋道，她竟直接拿著隔板朝女童頭上拍下去；而自家孩子原本坐在角落吃飯，則疑似因沒有按照隔板位置吃飯，而遭到老師喝斥，事後老師更拿著女兒的碗和椅子，重重放在角落的一張桌子上，要女童自己一個人坐在角落吃飯，讓家長看了相當心疼。

▲該名老師要幫男童穿衣，未料她僅將衣服套在男童頭上後，便不再理會男童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



家長詢問過女童後，女童才哭訴，老師平常在班上很兇，「都會瞪人」、「也有打她」等情形，怒向園方求證。園方則對此表示，經詢問過當事老師後，老師有承認有拿水彩筆打女童的手心，但這也是為了要讓女童分辨「打」和「摸」的區別，至於隔板打頭則是不小心拍到。

家長指出，雖然女兒身上並無明顯外傷，不過從監視器畫面中來看，仍認為老師有管教不當，在情緒上管理有問題，希望園方能夠重視此事，重新了解該位老師的教學情形。

對此，雲林縣教育處長邱孝文表示，將派員到園所了解實際狀況，縣府也會利用時機，針對幼兒園部分，籲請縣內各園所加強正向管教，給孩子們更好的學習環境。