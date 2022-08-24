虎爺面前照樣偷！摸走300香油錢　傻賊公園睡午覺被逮

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林臺西警分局麥寮分駐所日前接獲報案，一家宮廟指稱，放在虎爺神像前的香油錢不見了，經調閱監視器發現是一個陌生男子所偷，警員蔡佾璋立即前往查看，鎖定40歲的吳男涉有重嫌，因其居無定所查找有難度，在警員積極搜索公園及空屋、工寮，最後找到在公園找到正在呼呼大睡的吳嫌，偵訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

▲雲林麥寮鄉一家宮廟香油錢遭偷，警方鎖定犯嫌積極搜索，找到居無定所在公園睡覺的吳姓竊嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廟方人員報案向警方表示，竊賊是一名男性，身穿紅色上衣的進入廟裡，四處張望後見四下無人，於是拿走供俸虎爺神尊錢盤裡的香油錢300元。當廟方人員發現香油錢不見時，男子早已不見蹤跡，但監視器裡已清楚錄下他偷竊的犯行，將所有資料交給警方盼能抓到竊賊。

▲雲林麥寮鄉一家宮廟供於虎爺座前的一盤香油錢300元遭竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方根據相關資料清查比對，發現40歲的吳男涉案，但吳嫌居無定所、沒有交通工具，有時睡在公園有時睡在空屋，但警方不放棄，持續在公園及空屋及廢棄工寮尋找，員警最後在公園找到正在睡午覺的吳男，訊後依竊盜罪函送法辦。

臺西警分局長黃念生對警員積極辦案的態度給予肯定，也提醒廟方人員，無人看守時香油錢要收好或是上鎖，以免讓宵小有機可乘，呼籲民眾，社區如有發現陌生人出入要提高警覺，必要時可通知警方，一起維護轄區安全。

▲雲林麥寮鄉一家宮廟供於虎爺座前的一盤香油錢300元遭竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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